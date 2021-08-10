صور.. محافظ الغربية يتابع مشروعات«حياة كريمة» فى قريتين فى زفتى

جدة - نرمين السيد - وأوضح محافظ الغربية فى بيان اليوم إنه يتابع بشكل يومى الأعمال الجارية فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال الجولات الميدانية والاجتماعات الدورية، وذلك من أجل تدعيم جهود الجهات المشاركة فى المبادرة، مشيرا إلى أنه تفقد أعمال تبطين ترعة العطف التى تجرى بإجمالى تكلفة 40 مليون جنيه، وتركيب الوصلات المنزلية لمياه الشرب وتوصيل الغاز الطبيعى، وذلك ضمن 27 مشروعا يتم تنفيذها داخل القرية بتكلفة 200 مليون جنيه.



كما تابع المحافظ، أعمال البناء والتشييد الحالية بمجمع الخدمات بقرية "تفهنا العزب"، بإجمالى تكلفة 6 ملايين جنيه، والذى يتكون من 3 طوابق على مساحة 600 متر مربع، لتقديم 8 خدمات للمواطنين وهى "مركز تكنولوجى، السجل المدنى، الشهر العقارى، مكتب التموين، مكتب بريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلى، التضامن الاجتماعى"، وذلك ضمن 22 مشروعا يجرى تنفيذها داخل القرية بتكلفة 75 مليون جنيه.