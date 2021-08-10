أندريه زكى: مصر تتغير للأفضل والإرادة السياسية تدعو لقبول الآخر

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية، أن مصر تتجدد وتتغير نحو الأفضل وأن الإرادة السياسية تدعو لقبول الآخر والتعددية، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى لديه اهتمام بقضايا العيش المشترك، وأن هناك مكانا لجميع أبناء الوطن فى كل المجالات وفى كل مكان.





وقال القس الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية خلال مشاركته فى جلسة بعنوان "الفقه ودعم العيش المشترك" خلال مشاركته فى مؤتمر "دور الدين فى دعم العيش المشترك" الذى ينظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ونيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، إن العيش المشترك قضية مهمة وأنه لدينا نموذج حقيقى للعيش المشترك يجب أن ننتبه عليه، فهو ليس فقط يعنى ما نتفق عليه ولكن أن نحترم ما نختلف عليه.



وتابع قائلا: "إن حدود الحرية هى احترام الآخر وقبول الاختلاف، وأن المواطنة تؤدى هذا الأمر بشكل كبير، موضحا أنه لا يجوز اختطاف النص الدينى من سياقه، والنص مقدس ولكن قراءة النص تحتمل أكثر من رأي، وأنه لا يوجد قراءة شرعية وحيدة للنص، فالبعض يدعى أن قراءاته هى فقط الصحيحة".

وتابع قائلا: "إن تجديد الخطاب الدينى يحتاج إلى مزيد من الوقت يتم خلاله إعادة تشكيل الوعى وقبول أفكار الآخر واحترامها".

ويناقش المؤتمر فى جلسته الثانية موضوع العيش المشترك بين النظرية والتطبيق من خلال عرض نماذج من مبادرات منتدى حوار الثقافات لدعم العيش المشترك، ويتحدث فيها نيافة الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطي، والدكتور احمد مجاهد رئيس قسم الدراما والنقد بكلية الآداب جامعة عين شمس، والدكتور طارق منصور وكيل كلية الآداب بجامعة عين شمس سابقا، ويدير الجلسة محمد عبد الرحمن رئيس تحرير موقع إعلام دوت كوم.

كذلك يناقش المؤتمر فى اليوم التالى الدور الثقافى لدعم مجتمع الاعتدال، ويتحدث فى الجلسة الثالثة عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد الباز الإعلامى ورئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة الدستور، وأكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، على أن تدير الجلسة الدكتورة ميرفت أبو عوف - أستاذ الصحافة والاعلام بالجامعة الأمريكية.

ويشارك فى المؤتمر نخبة من قادة الفكرة فى المجتمع المصرى، وعدد من علماء الدين الإسلامى والمسيحى، والإعلاميين، وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب، وممثلى المجتمع المدنى.