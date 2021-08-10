«التعليم العالى» و«العربية للتصنيع» توقعان بروتوكولا لتعميق التصنيع المحلى

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع ومعهد بحوث الإلكترونيات.





وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن الوزارة حريصة على توثيق التعاون بين المراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارة وكل قطاعات الدولة بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة مصر 2030.

وأشاد عبد الغفار بالتعاون المشترك بين الهيئة العربية للتصنيع كصرح وظهير صناعى للدولة ومعهد بحوث الإلكترونيات، بما يخدم متطلبات الصناعة فى مصر.

وأكد الفريق عبد المنعم التراس أهمية الشراكة مع معهد بحوث الإلكترونيات لتبادل الخبرات ودعم جهود الدولة لزيادة نسب المكون المحلى والقيمة المضافة للمنتجات المصرية وخفض الواردات وتوطين التكنولوجيا الرقمية فى مختلف الصناعات الإلكترونية، مؤكدا أن الصناعة المصرية تعود بقوة لريادتها فى ظل المتابعة المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسى لبرامج تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.



وأشاد التراس بمجهودات وزارة التعليم العالى فى كل المجالات البحثية والتطبيقية وبخبرات معهد بحوث الإلكترونيات، هذا الصرح العلمى البحثى المتخصص فى البحوث الأساسية والتطبيقية فى المجالات الإلكترونية المختلفة، موضحا أهمية التعاون بين العربية للتصنيع ومعهد بحوث الإلكترونيات لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية فى هذا المجال الصناعى المتقدم تكنولوجيا على المستوى الدولى.

وأضاف أنه تم الإتفاق على التعاون المشترك فى المشروعات البحثية والتطبيقية وتبادل الخبرات وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية واستغلال القدرات والإمكانيات المتاحة بين الجانبين وايضا تدريب الباحثين بوحدات الهيئة العربية للتصنيع ومراكز تدريبها وكذلك تدريب كوادر المهندسين بالهيئة من خلال الدورات التدريبية المتخصصة بمعهد بحوث الإلكترونيات.



كما أشار "التراس" إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك لبحث النماذج الناجحة ذات الجدوى الفنية والإقتصادية لدى معهد بحوث الإلكترونيات وسائر الجامعات والمراكز والجهات البحثية, والتى يمكن تطبيقها على المستوى الصناعى من خلال تحويل المخرجات البحثية إلى نطاق الإنتاج الكمى، لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأهدت الهيئة العربية للتصنيع باكورة إنتاجها من أول منتج مصرى لأجهزة التابلت من إنتاج مصنع الإلكترونيات التابع للعربية للتصنيع.

وأكدت الدكتورة شيرين عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، أهمية تعزيز الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع لبناء قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية، فى تقنيات الصناعة الإلكترونية الرقمية من خلال التطوير والإبتكار التكنولوجى.

وأضافت عبد القادر محرم أنه جار البدء فى حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محلياً، والاستفادة من البحوث العلمية بالمعهد وإمكانيات العربية للتصنيع المتطورة، وتشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الإحتياجات ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة سواء فيما يتعلق بتصنيع المنتجات الإلكترونية وايضا تصنيع المكونات التى يتم استيرادها من الخارج، وفقا لأحدث النظم العالمية الحديثة.