صور.. وزير التعليم العالى يتفقد مكتب التنسيق الرئيسى بجامعة عين شمس

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رافق الوزير، خلال الجولة الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعودى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم والمُشرف على أعمال مكتب التنسيق بالوزارة، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، الدكتورة وهبه شاهين المستشار الإعلامى لجامعة عين شمس، ولفيف من مسؤولى مكتب التنسيق للجامعات الحكومية.
وخلالة الجولة التفقدية، اطمأن الدكتور عبدالغفار، على المنظومة الإلكترونية لأعمال التنسيق، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل القائمين على مكتب التنسيق، ومؤكدًا على ضرورة الاهتمام بجميع تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور والعمل على تذليل جميع العقبات التى قد تواجه الطلاب، بالإضافة إلى المراجعة الدقيقة لجميع الأوراق المُستلمة من الطلاب تمهيدًا لإتمام إلتحاقهم بالكليات والمعاهد المصرية.
وزار وزير التعليم العالى، القاعات المُخصصة لإدارة مكتب التنسيق واستقبال الطلاب، للتأكد من توفير جميع الإمكانات اللازمة على جميع المستويات لظهور مكتب التنسيق بالشكل اللائق، وبما يُحقق مصلحة العاملين والمُترددين عليه من الطلاب، مؤكدًا على ضرورة التيسير على الطلاب، والعمل على تحقيق مبدأ العدالة، وتلبية جميع رغبات الطلاب وفقًا للقواعد المُنظمة لذلك.
كما التقى الوزير، بعدد من الإداريين العاملين بمكتب التنسيق، واطلع على جميع الخدمات المُقدمة للطلاب، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى يقوموا به طوال فترة التنسيق.
وأكد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الطلاب وأولياء الأمور، مشددًا على إلتزام جميع المترددين على مكتب التنسيق بتعليمات التباعد الاجتماعى وتنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
جدير بالذكر أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، بدأ أعماله هذا العام، بتنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق ببعض الكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، والتى تستمر حتى 19 أغسطس الجارى.
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