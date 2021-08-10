بـ«180 مليون جنيه».. إحباط محاولة تهريب 5 ملايين قرص كبتاجون في ميناء الإسكندرية

/644775/بـ180-مليون-جنيه-إحباط-محاولة-تهريب-5-ملايين-قرص-كبتاجون--في-ميناء-الإسكندرية

نجحت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط 5 ملايين قرص من عقار الكبتاجون المخدر، تقدر قيمتهم نحو 180 مليون جنيه، داخل مركب قادمة إلى ميناء الإسكندرية البحري، كانت في طريقها إلى إحدى الدول.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ضبط 5 ملايين قرص من عقار الكبتاجون المخدر

وكانت وردت معلومات، أكدتها التحريات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقيام عناصر تشكيل عصابي بجلب كمية كبيرة من المواد المخدرة داخل أحد المراكب.

تشكيل عصابي

وتابعت الإدارة وصول مركب قادمة من إحدى الدول - إلى ميناء الإسكندرية البحري، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) والجهات المعنية بالقوات المسلحة ، تم استهداف المركب المشار إليه، وأمكن ضبط عناصر التشكيل (15 شخص "14 منهم يحملون جنسية إحدى الدول").

وبتفتيش المركب تم ضبط (36 إسطوانة أكسجين بها كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر بلغت حوالى 5,132,250 خمسة ملايين ومائة واثنان وثلاثون ألف ومائتان وخمسون قرص).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بجلب المواد المخدرة المضبوطة لحساب (3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول") لإعادة تصديرها إلى إحدى الدول مقابل مبالغ مالية.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (180٫000٫000– مائة وثمانون مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

تهريب المواد المخدرة

ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم جلب وتهريب المواد المخدرة من خلال إحكام الرقابة على كافة المنافذ ، وتفعيلاً لأطر التعاون الدولي مع أجهزة مكافحة المخدرات للحيلولة دون قيام التشكيلات العصابية الدولية باستغلال تلك المنافذ فى جلب وتصدير المواد المخدرة.