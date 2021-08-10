الإنتهاء من تصوير فيلم «تماسيح النيل» لخالد الصاوي..وعرضه قريبا

/644774/الإنتهاء-من-تصوير-فيلم-تماسيح-النيل-لخالد-الصاويوعرضه-قريبا

انتهى المخرج سامح عبدالعزيز من تصوير فيلمه الجديد «تماسيح النيل» الذي يشارك عدد كبير من نجوم الوسط الفني على رأسهم الفنان الكبير خالد الصاوي.

دوت الخليج يرصد انتهاء تصوير فيلم «تماسيح النيل»

ويدخل فيلم «تماسيح النيل» في مرحلة المونتاج خلال هذه الفترة ترقبا لعرضه قريبا بدور العرض السينمائية المصرية، وتدور أحداث الفيلم في رحلة نيلية على مركب سياحي بأسوان، وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد رواد المركب لتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي ساخر للكشف الحقيقة.

أبطال فيلم «تماسيح النيل»

فيلم «تماسيح النيل» من بطولة خالد الصاوي، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، هنادى مهنا، كريم عفيفي، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين، ولمى كتكت، ومن تأليف لؤي السيد، إنتاج دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

خالد الصاوي يشارك في مسلسل «الثمانية»

من ناحية أخرى تعد أحدث أعمال الفنان خالد الصاوي مسلسل «الثمانية»، والذي يجسد خلال أحداثه دور رجل صاحب نفوذ يتردد على أحد الكباريهات التي تعمل بها الفنانة ريم مصطفى ومن ثم يقع في غرامها وتنشأ بينهما علاقة حب، ويحاول الصاوي إقناعها بترك العمل في الكباريه.

وكان قد خرج الفنان خالد الصاوي للإعلان عن مشاركته في مسلسل «الثمانية» من خلال تقديم الشكر للقائمين بالعمل لافتًا إلى كونه عمل مميز ذو مستوى فني رفيع ، فكتب عبر موقع فيسبوك: "شرفت بالتعاون الفني في أول تجربة تأليف لمعالي المستشار تركي آل الشيخ في مسلسل الثمانية، مع باقة رائعة من زملائي وأصدقائي من نجوم مصر والمملكة العربية السعودية".

وتابع: "انتظرونا في عمل مُتميز من كافة العناصر الفنية العالمية، بقيادة فنية لصديقي المخرج المتميز أحمد مدحت، وخالص الشكر لمعالي المستشار، صاحب الخلق نبل ورقي الخلق والذوق الفني الرفيع على اهتمامه بكافة تفاصيل العمل، ليخرج إلى الجمهور تجربة فنية متميزة".

صناع مسلسل الثمانية

ويشارك أيضًا في بطولة «الثمانية» كلًا من آسر ياسين، جاميكا، خالد الصاوي، غادة عادل، ريم مصطفى، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة ومصطفى البنا، وإخراج أحمد مدحت، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، وتحتوي عدد حلقاته على ثمانية حلقات فقط، ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل خاصة بالمسلسل حتى الآن، ومن المقرر عرض مسلسل «الثمانية» من خلال منصة شاهد الرقمية، وعلى قنوات MBC مصر.