الآن.. اعرف توقيت ظهور أسماء اوائل الثانوية العامة 2021 بالتفصيل

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دوت الخليج

أخبار الثانوية العامة 2021 اليوم بالتفصيل

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توقيت ظهور أسماء اوائل الثانوية العامة 2021 في مصر

يتقدم طالب الثانوية العامة 2021 بطلب التظلم للاطلاع على أوراق إجابته في موعد غايته 15 يوما بدلا من 30 يوما للدور الأول، و7 أيام بدلا من 15 يوما للدور الثاني وتبدأ عملية تلقي التظلمات من الطلاب في اليوم التالي لإعلان النتيجة، مع سداد 100 جنيه لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال الهيئة القومية للبريد وشركة فوري.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2021

اعلنت وزارة التربية والتعليم موعد نتيجة الثانوية العامة 2021 الأسبوع المقبل و ذلك فور اعتمادها رسميا ، و من المقرر أن تعلن آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع الوزارة في الفترة من الاحد 15 أغسطس وحتى الثلاثاء 18 أغسطس المقبل.

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة

و كان أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة قبل نهاية الأسبوع الجاري، حيث تتم مراجعة النتيجة وتحديد قائمة الأوائل بجميع الشعب (العلمية علوم – العلمية رياضة – الأدبية – الدمج – stem-- المكفوفين) قبل اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2021

موقع وزاره التربيه والتعليم موعد ظهور نتيجة الثانوية الازهرية 2021 تنسيق التمريض 2021 محافظة الدقهلية تقديم الثانوية العامة 2021 و في نتيجة الثانوية العامة 2021 نجد أن بقى عليها أيام قليلة و تظهر على موقع وزاره التربيه والتعليم .