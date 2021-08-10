محمد الحنفي حكماً لمباراة الأهلي والإسماعيلي غداً

/644771/محمد-الحنفي-حكما-لمباراة-الأهلي-والإسماعيلي-غدا

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، اختيار الحكم محمد الحنفى لإدارة مباراة الغد بين الأهلي والإسماعيلي، ضمن منافسات الأسبوع الـ29 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه، تحضيرا للقاء الأهلى غدا ضمن منافسات الجولة الــ29 ببطولة الدورى الممتاز.

القائمة شهدت عودة مصطفى فارس ومحمد الضرف، فيما غاب عنها عدة لاعبين على رأسهم محمد هاشم وعبد الرحمن مجدى و أرى بابل لأسباب متنوعة، ومعهم حسين السيد للطرد أمام بيراميدز.

قائمة الإسماعيلي :-

حارس مرمى:محمد صبحى، محمد فوزى، محمد مجدى..

خط الدفاع:محمد إيهاب، باهر المحمدى، مروان الصحراوى، مصطفى الزنارى، محمد نصر، عبد الله جمعة، محمد بيومى..

خط الوسط:عماد حمدى، عمر الوحش،محمود دونجا، محمد عادل، محمد حسن، أحمد مدبولى، محمد صادق، محمد الشامى، أحمد مصطفى، مصطفى فارس، محمد عبد السميع، محمد الضرف..

خط الهجوم:شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.

واختتم اليوم الثلاثاء فريق الإسماعيلى بقيادة ايهاب جلال استعداداته لمواجهة الأهلى المقرر لها التاسعة مساء غداً الاربعاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يخوض الفريق مرانه الأخير.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفنى للأهلى على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبيه خلال مباراتهم الأخيرة ضد سيراميكا ، من أجل تفادى الوقوع فيها خلال المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بدءا من مباراة الإسماعيلى يوم الأربعاء المقبل فى الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري.

ويتوجه فريق الأهلى إلى الإسكندرية مساء اليوم للمبيت بأحد فنادقها استعدادا لمواجهة الإسماعيلي فى المبارة التى يرغب ألفريق الأحمر فى حصد نقاطها الثلاث لضمان الاستمرار على صدارة الدوري.

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طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتظم في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت مساء أمس على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها له الجهاز الفني عقب عودته من اليابان، ومشاركته مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

واشتكى طاهر محمد طاهر من كدمة في القدم، وفضل الجهاز الفني منحه الوقت الكافي للتعافي قبل المشاركة في المران الجماعي.