ريال مدريد يشن حرباً على رابطة الليجا

أصدر نادي ريال مدريد، الإسباني ظهر اليوم الثلاثاء الموافق الأ 10 من أغسطس، بياناً رسمياً، للإعلان عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا، وصندوق الـ CVC.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال النادي، خلال بيان رسمي على موقعه الإلكتروني: "وافق مجلس إدارة نادي ريال مدريد، المنعقد اليوم في تمام الساعة 11 صباحًا، بالإجماع على اتخاذ إجراءات قانونية وجنائية ضد رئيس رابطة الليجا السيد خافيير تيباس، والسيد خافيير جويخارو المسؤول عن صندوق CVC وضد صندوق CVC نفسه".

وأضاف البيان: "قرر مجلس الإدارة أيضًا تنفيذ الإجراءات القانونية من جميع الأنواع التي تعتبر مناسبة لإلغاء الاتفاقيات المحتملة التي اعتمدتها رابطة الليجا، فيما يتعلق بالاتفاق مع صندوق CVC".

وكان ريال مدريد قد أصدر بياناً رسمياً، للإعلان عن رفضه للاتفاق الذي جرى بين الليجا وصندوق الاستثمار الدولي لضخ 2.7 مليار يورو للأندية.

الأندية الإيطالية ترفض صندوق cvc

الأندية الإيطالية رفضت عرض نفس الصندوق الاستثماري لأنهم اعتبروه “خبز اليوم والجوع للغد” , و مدريد تعد شكوى جنائية بسبب الإدارة غير العادلة والاحتيال.

برشلونة تسير على خطى ريال مدريد بالرفض

وجاء نص بيان برشلونة كالتالي:"يعتبر نادي برشلونة أن العملية التي تم الإعلان عنها لم يتم التحقق منها بشكل كافٍ مع الأندية أصحاب حقوق البث التلفزيوني؛ حيث مبلغه لا يتوافق مع سنوات المدة وأن هذا الجزء من الحقوق السمعية والبصرية لجميع الأندية خلال الخمسين عامًا القادمة سيتأثر".

كما يعتبر النادي توقيع عقد مدته نصف قرن غير مناسب نظرًا للشكوك التي تحيط دائمًا بعالم كرة القدم.

خسائر أندية الدوري الإسباني من صندوق الـ cvc

وتدُين شروط العقد الذي يتحدث عنه الليجا مستقبل نادي برشلونة من حيث الحقوق السمعية والبصرية.

و يريد نادي برشلونة إظهار دهشته من اتفاق روج له لاليجا حيث لم يكن لديه معايير الفرق، مثل نادي برشلونة نفسه، ولا يعرض حتى خيارات بين المزيد من المنافسين ليتمكن من تقييم المزايا والعيوب.