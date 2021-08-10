"بشرى للجميع".. ما هي شروط التمويل العقاري للبنك الأهلي 2021

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مبادرة التمويل العقاري.. من أكثر المواضيع التي بحث عنها المواطنين الأونة الاخيرة.. فمبادرة التمويل العقاري تعد حدث هام للجميع لما تتميز به من تسهيلات وشروط سهلة للراغبين في الحاصلين على وحدات سكنية، فهي من الملفات الهامة الهامة التي يتم البحث عنها عبر محرك البحث العالمي جوجل.

ما هي شروط التمويل العقاري للبنك الأهلي 2021 جميع المواطنين

تهدف مبادرة التمويل العقاري إلى تقديم الدعم للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل ، وذلك بتحصيل فائدة بسيطة مقدارها 3%، يتم سدادها عبرة فترة زمية طويلة الأجل لمدة أقصاها 30 عام، مبادرة التمويل العقاري، تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل توفير وحدات سكنية للمواطنين .

يوم الأحد الماضي والذي كان بتاريخ 8/8/2021 شهد البداية الرسمية لحجز الوحدات السكنية المعروضة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي سكن لكل المصريين 2 التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، وتم تحديد هذا المعاد لذوي الاحتياجات الخاصة. وبدءا من الأحد 15 أغسطس 2021 وحتى الخميس 9 سبتمبر 2021، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

مبادرة التمويل العقاري

شروط التمويل العقاري للبنك الأهلي 2021.. الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان،أوضح في تصريحات له أنه يتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، والمصروفات الإدارية، بمكاتب البريد المميكنة، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المُرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال الفترة السابق ذكرها.

مبادرة التمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة 30 عام

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان أشار إلى أنه يتم طرح هذه الوحدات فى ضوء طرح البنك المركزي المصري، بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة 30 عام.

والتي يبدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021، حيث يتم طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم (غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة)، لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بجانب طرح وحدات سكنية يتم تنفيذها خلال 3 سنوات (3 غرف وصالة) لمتوسطي الدخل.

شروط سهلة للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري

البنك المركزى وضع شروط مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي ويرصدها موقع دوت الخليج في السطور التالية:

محدودوي الدخل يشترط أن يتم الحصول على الوحدة عبر صندوق التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان، بحيث لا يزيد سعر الوحدة على 350 ألف جنيه، ومتوسطي الدخل يشترط ألا يزيد سعر الوحدة على مليون جنيه وألا تزيد مساحتها على 150 متر.

دعم التمويل العقاري

المتقدم يجب ألا يكون حصل على شقة مدعومة من الدولة قبل ذلك وعدم الاستفادة من مبادرات دعم التمويل العقاري التي سبق طرحها.، كما يجب ألا يقل سن المواطن عن 21 عام في تاريخ بدء الحجز، كما أنه لا يحق للأسرة «الزوج، الزوجة، والأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة.

المستفيد من مبادرة التمويل العقاري يكون مصري الجنسية مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة .

لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاما بنهاية مدة التمويل، و الوحدات لا تكون بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي.

وحدات مباردة التمويل العقاري تكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.

البنوك والشركات المشاركة في مبادرة التمويل العقاري

البنك الأهلي - بنك القاهرة- بنك مصر- بنك ناصر الاجتماعي- البنك العربي الأفريقي الدولي- البنك التجاري الدولي- البنك العقاري المصري العربي- البنك المصرى الخليجي- الشركة المصرية للتمويل العقاري- بنك الاتحاد الوطني- بنك الاستثمار العربي- بنك التعمير والإسكان- بنك التنمية الصناعية- بنك الشركة المصرفية العربية- بنك القطري الوطني الأهلي- بنك الكويت الوطني- بنك المصرف المتحد- بنك بلوم- بنك فيصل الإسلامي المصري- بنك كريدى أجريكول- شركة الأهلي المتحد- شركة الأهلي للتمويل العقاري- شركة أملاك للتمويل العقاري- شركة تمويل للتمويل العقاري- شركة كونتكت للتمويل العقاري- شركه التعمير للتمويل العقاري (الأولى)- شركه العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري.