جيانا فاروق : أهدي الميدالية البرونزية للرئيس السيسي والشعب المصري «فيديو وصور»

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أكدت جيانا فاروق لاعبة مصر في الكاراتية والحائزة على برونزية أولمبياد طوكيو أنها سعيدة باللحظات السعيدة التي عاشتها فور وصولها مطار القاهرة عقب عودة البعثة من اليابان، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

وكشف جيانا فاروق خلال المؤتمر الصحفي :" الإستقبال الذي وجدته في مطار القاهرة لم أتوقعه، وكنت "مخضوضة" من الاستقبال وفرحتي بالميدالية اكتملت بالحضور".

جيانا فاروق : أهدي الميدالية البرونزية للرئيس السيسي والشعب المصري

وتابعت جيانا فاروق :" أتمنى أن أكون قد أسعدت جماهير الشعب المصري بتحقيقي للميدالية البرونزية في طوكيو، وسعيدة للغاية بالإستقبال التاريخي في المطار".

وواصلت جيانا فاروق " المرأة في مصر أصبحت لها مكانة كبيرة ، وأستطاعت إثبات قدرتها في الرياضة "الستات جامدين بردو".

وتابعت:" رفع العلم المصري في حفل ختام الاولمبياد أهم من فوزي بالميدالية البرونزية، وهذا تكريم شخصي لي بعد خسارة نصف النهائي بالظلم التحكيمي والجميع يعلم ذلك".

وأكملت:" أهدي الرئيس السيسي الميدالية البرونزية ولـ 100 مليون مصري والرياضة في عهد رئاسته أصبحت لها مكانة خاصة".

أرقام خيالية حققتها جيانا فاروق

ستُسُجل جيانا فاروق كأول مصرية وعربية وإفريقية تتوج بميدالية في منافسات الكاراتيه أولمبيا، وربما الأخيرة لأن اللعبة سترفع مرة أخرى من المنافسات في أولمبياد باريس 2024.

جيانا فاروق أصبحت هي السيدة الرابعة التي تحرز ميداليات لمصر تاريخيا.

أصبحت الكاراتيه هي اللعبة الثامنة التي تحرز مصر فيها ميداليات تاريخيا.

أصبحت تلك الميدالية هي البرونزية الرابعة لـ مصر في أولمبياد طوكيو، والميدالية الـ36 لمصر في الأولمبياد تاريخيا.

كما تعد تلك هي البرونزية الـ19 لـ مصر تاريخيا، بجانب 7 ذهبيات، و10 فضيات.

وستحمل جيانا فاروق علم مصر في حفل ختام أولمبياد طوكيو 2020 بقرار من اللجنة الأولمبية المصرية، تكريما لها على إنجازها.

جيانا فاروق وعلم مصر

وقررت إدارة البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن تحمل جيانا فاروق لاعبة منتخب مصر للكاراتية علم مصر في حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية المقرر له يوم 8 أغسطس الجاري.

وجاء قرار إدارة البعثة المصرية نتيجة الانجاز الذي حققته جيانا فاروق بالتتويج بالميدالية البرونزية، وأدخلت ميدالية أولمبية لمصر في منافسات الكاراتية هي الأولى في تاريخ اللعبة التي تقام منافستها في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ضمن الألعاب المستضافة والغير مدرجة ضمن الألعاب الأولمبية حيث تعتبر ميدالية جيانا فاروق تاريخية ستخلد في تاريخ المشاركة المصرية في الأولمبياد وفي تاريخ الكاراتية أنها أول فتاة مصرية وعربية وإفريقية تحقق ميدالية في منافسات الكاراتية في دورة الألعاب الأولمبية وتكريما لها على هذا الإنجاز الكبير.