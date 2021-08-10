إليك تفاصيل شروط منحة الجامعة الأمريكية لطلاب الثانوية العامة 2021

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دوت الخليج

شروط منحة الجامعة الأمريكية لطلاب الثانوية العامة 2021 بالتفصيل

متى تظهر نتيجة اوائل الثانوية العامة سؤال يتردد في الساعات الماضي من اوائل الثانوية العامة في منهج الثانوية العامة 2021 و البعض يبحث عن أخبار الثانوية العامة 2021 اليوم و موعد نتيجة الثانوية العامة 2021 لأنه سيحدد موعد الالتحاق في الجامعة الامريكية و لهذا يسأل البعض عن عنوان الجامعة الامريكية الجامعة الامريكية بالتحرير رقم الجامعة الامريكية .

شروط منحة الجامعة الأمريكية لطلاب الثانوية العامة 2021 جميع الاقسام

أن يكون الطالب مصري الجنسية. أن يكون الطالب مقيدًا في إحدى المدارس الحكومية أوالتجريبية المصرية أو إحدى مدارس STEM طوال سنوات المرحلة الثانوية. أن يكون الطالب خريج شعبة علمي علوم أو علمي رياضة فقط. يتم قبول طلاب الشعبة الأدبية من الطلاب ذوى الإعاقة فقط. التمتع بشخصية ذات صفات قيادية. بالنسبة لذوى الإعاقة: الإلمام بالحد الأدنى من المعرفة بالتكنولوجيا المساعدة للتعلم وتقديم مستند التقييم التعليمي والنفسي. تقديم كافة المستندات المطلوبة التى تثبت الحالة المادية للأسرة. الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الدراسي 2021/2020 بمجموع لا يقل عن 85% من المدارس الحكومية أو التجريبية أو ما يعادلها من إحدى مدارس STEM من الدور الأول. المشاركة الفعالة في أنشطة غير دراسية/لا صفية مثل التنمية المجتمعية والخدمة العامة.

عنوان الجامعة الامريكية

عنوان الجامعة الامريكية شارع التسعين الجنوبي قريب من ميتنج بوينت وجامعة المستقبل FUE 113 شارع قصر العينى وسط البلد ، القاهرة ، القاهرة الكبري