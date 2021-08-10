/644765/بعد-رحيل-ميسي-الأزمات-تضرب-برشلونة-قبل-بداية-الموسم

كشف نادي برشلونة، عن إصابة لاعب جديد من صفوفه قبل بداية الموسم الجديد بعد أن تأكد إصابة لاعبه الجديد أجويرو الذي حلم كثيرا باللعب بجانب ليونيل ميسي الذي رحل بشكل رسمي عن صفوف النادي الكتالوني، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

وأكد برشلونة خلال بيانه رسمي نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعي : " أكدت التقارير الطبية أن الاختبارات التي أجريت هذا الصباح على اللاعب أوسكار مينجويزا، أسفرت عن إصابته في العضلة ذات الرأسين في فخذه الأيسر ليغيب عن الفريق قبل البداية".

الإصابات تضرب برشلونة قبل بداية الموسم

وتابع بيان برشلونة: " وأكدت برشلونة أن مدة غياب اللاعب عن المباريات تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

يأتي هذا بعد أيام قليلة من إعلان إصابة المهاجم الجديد أجويرو قبل مواجهة يوفينتوس في أحد البطولات الودية التي حسمها الفريق الكتالوني لصالحه بثلاثية دون مقابل. الجدير بالذكر أن الفريق الكتالوني يعاني من إصابة الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي بالإضافة لأجويرو و مينجويزا ، الأمر الذي أثار تخوف العديد من جماهير برشلونة خاصة بعد رحيل ليونيل ميسي عن صفوف الفريق.

عقد ميسي مع باريس سان جيرمان

تعاقد فريق باريس سان جيرمان، مع ليونيل ميسي لمدة عامين، بالإضافة إلى سنة واحدة لتمديد الاتفاق حتى 2024.

واتفق الطرفان على تقاضي ميسي راتب صافي 35 مليون دولار، كراتب صافي خالية من الضرائب، بالإضافة إلى بعض الإمتيازات، والحوافز.

عقد ميسي القديم مع برشلونة

انتهى عقد ميسي بالفعل مع برشلونة في ٣٠ يونيو الماضي، وكان الطرفين قد تواصلوا لمفاوضات متقدمة من أجل بقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي لسنوات أخرى، ولكن مسير المفاوضات تغير بسبب قيود الاتحاد الأسباني بخصوص سواقف الرواتب.

برشلونة يعلن رحيل ميسي

أعلن نادي برشلونة رحيل ميسي بشكل رسمي عن صفوف النادي الكتالوني بسبب ظروف خارجة عن إرادة الطرفين، وأوضح الحساب الرسمي للنادي الكتالوني عبر تويتر، أنه على الرغم من وصول النادي واللاعب الى اتفاق ونيتهم الواضحة لتوقيع عقد جديد، إلا أنه لن يحدث ذلك بسبب العقبات المالية والهيكلية، (لوائح الليغا الاسبانية)، ونتيجة لهذا الموقف، لن يبقى ميسي في نادي برشلونة.

إنجازات وبطولات ليونيل ميسي

خاض الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 925 مُباراة، وتمكن خلالهما من إحراز 745 هدف،و 311 أسيست، أي ساهم في 1056 هدف، وسجل 57 ركلة حرة، و54 هاتريك.

وحصل على 6 حذاء ذهبي، و6 كرة ذهبية، وأفضل لاعب في العالم 6 مرات من قبل الفيفا، والأفضل في أوروبا مرتين.

تصريحات ميسي في مؤتمر الوداع

عبر ميسي عن حزنه بالرحيل عن فريق برشلونة قائلا: ” أتت لحظة الوداع، سنوات طويلة من حياتي قضيتها هنا، وبعد اكثر من 20 سنة أرحل أنا وزوجتي وأبنائي، عشت هنا في هذه المدينة كل هذه السنوات الرائعة وحتى لو رحلت من هنا سأعود الى هنا، وعدت ابنائي وزوجتي بأننا سنعود يوماً ما الى هنا”.

أختتم:” اتمنى ان اعود لاكون جزء من النادي في المستقبل.