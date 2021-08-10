/644761/ماذا-يفعل-الزمالك-مع-صافرة-محمود-البنا-قبل-مواجهة-الاتحاد-الليلة

يستعد نادي الزمالك لمباراته اليوم الثلاثاء أمام فريق الاتحاد السكندري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ادار محمود البنا 22 مباراة من قبل للزمالك، بواقع 20 مباراة فى الدورى ومباراتين فى كأس مصر، ونجح الفارس الأبيض فى تحقيق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 5 مباريات وخسر 4 مواجهات .

وأشهر البنا 46 بطاقة صفراء خلال مباريات الزمالك، بالإضافة لـ3 بطاقات حمراء مع احتساب 8 ركلات جزاء للفريق الأبيض، بينما كانت البطاقات الحمراء لـ على جبر ضد طلائع الجيش وحازم إمام ضد مصر للمقاصة، وأخيرا طارق حامد أمام المصرى.

يدخل الزمالك اللقاء فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 64 نقطة، جمعها من الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 7 لقاءات، وتعرض للهزيمة في مباراتين، وأحرز لاعبوه 51 هدف، وتلقت شباكه 18 غيرها.

التشكيل المتوقع للزمالك

في حراسة المرمي: محمود جنش

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز

خط الهحوم: أشرف بنشرقي - شيكابالا - أحمد سيد زيزو سيف الدين الجزيري.

في حراسة المرمي: محمد صبحي صبري رحيل - السيد سالم - محمود رزق - عمار حمدي أحمد نبيل مانجا - مروان عطية محمد الصباحي - خالد الغندور - فوزي الحناوي خالد قمر.

مواعيد مباريات الزمالك

وتتبقى لنادي الزمالك 6 مباريات في الدوري المصري، حيث ينتهي أحد يومي 26 أو 27 أغسطس.

وفي الجولة الـ29، يواجه الزمالك الاتحاد السكندري، يوم 10 أغسطس، باستاد الإسكندرية في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويخرج الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الإسماعيلية، يوم 14 أغسطس، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الـ31 تشهد مواجهة بين الزمالك ووادي دجلة، يوم 17 أغسطس، باستاد القاهرة، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.وفي الجولة الـ32، يواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم 20 أغسطس، باستاد السويس الجديد، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الـ33 يواجه فيها الزمالك الإنتاج الحربي، أحد يومي 23 أو 24 أغسطس باستاد القاهرة.