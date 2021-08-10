"استعلم سريعا".. لينك الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية 2021

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الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية 2021، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة نتيجة الثانوية العامة الازهرية، والتى تم الانتهاء منها منذ أيام فى مدارس المحافظات فى الجمهورية.

دوت الخليج

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية 2021 جميع الاقسام

لينك الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية 2021، كثرت الأحاديث على مواقع التواصل بأنه من المتوقع أن إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، في نصف شهر أغسطس الجاري، ومن المقرر أن يتم يتم رفعها على موقع بوابة الأزهر الشريف، ولكن لم التنويه عن نتيجة الثانوية الأزهرية أو موعد لها حتى الان .

ومع اقتراب ظهور نتيجة الثانوية الازهرية 2021 يكون محور اهتمامهم البحث عن رابط او ليمك الاستعلام عن النتيجة، من أجل التمكن من معرفة نتيجتهم فور ظهورها على المواقع، ويكون الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية 2021 بعمل عدة خطوات نعرضها في السطور التالية.

لينك الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية 2021

تصفح موقع بوابة الأزهر الشريف الرسمي

الضغظ على زر نتائج الامتحانات، ثم نتائج امتحانات الثانوية الأزهرية

اعطاء البيانات المطلوبة الاسم رقم الجلوس المحافظة

ثم الاستعلام وظهور النتيجة

امتحانات الثانوية الأزهرية

وبلغ أعداد طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية 2021 ، حوالي 113 ألف و473 طالب ، فيما بلغ عدد طلاب القسم الأدبى 74 ألف 754 طالبا وطالبة، والعلمي بلغ عددهم 38 ألف 719 طالب وطالبة.

امتحانات الثانوية الازهرية 2021 تم تأديتها ب 609 لجنة وسط اجراءات احترازية مشددة للحفاظ على صحة الجميع من تداعيات فيروس كورونا