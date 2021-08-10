مصر تعرب عن خالص تعازيها فى ضحايا الحرائق التي اندلعت بعدد...

تُعرب جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وشعبها الشقيق، ولذوي ضحايا الحرائق التي اندلعت بعدد من الولايات الجزائرية، وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.

وتؤكد مصر وقوفها التام إلى جانب الجزائر الشقيقة في هذا الحادث الأليم، مُعربة عن صادق تمنياتها بأن يَمُنَّ الله بالشفاء العاجل على المُصابين.