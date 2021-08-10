وزير التعليم العالي: الشراكات الدولية والبرامج الحديثة على رأس أولويات جامعة العلمين...

أكد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الأهلية الجديدة تسعى إلى الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتأهيل شباب من الخريجين القادرين على تولي المناصب القيادية في المستقبل، موضحًا أن جامعة العلمين الدولية تعد من الجامعات الأهلية الواعدة ببرامجها الدراسية الحديثة واتفاقيات الشراكة التي وقعتها مع جامعات مرموقة، حيث وقعت الجامعة اتفاقية تعاون مع جامعة ليون 3 الفرنسية؛ بهدف منح شهادات مزدوجة بين الجامعتين، وبروتوكول تعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الجامعات الأهلية تُقدم رافدًا جديدًا معاصرًا لفرص التعليم العالي المتميز بمستوى دولى في مصر، ويمثل وجودها ضرورة لاستيعاب الطلب المتزايد على التعليم العالي، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية هي جامعات ذكية غير هادفة للربح، وتُقدم برامج دراسية حديثة ومتميزة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وسيكون لها دور بارز في خدمة قضايا التنمية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار د. محمد عبدالحميد شعيره منسق الجامعات الأهلية، أن نظام القبول بالجامعات الأهلية الأربعة (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) يعتمد على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حساب المجموع الاعتباري من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70٪ لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25٪ لاختبار المعلومات القطاعية + 5٪ لاختبار التفكير النقدي)، موضحًا أن اختبارات القدرات الإلكترونية تُجرى لطلاب شهادة الثانوية العامة وباقى طلاب الشهادات المعادلة، أيام 11، 18، 25 أغسطس، ويقدم الطلاب للجامعات الأهلية من خلال الموقع الإلكتروني: https://admission.egypt-hub.edu.eg/

وأوضح د. عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، بأن الجامعة تضم كليات: (الأعمال، الإعلام والاتصال، الدراسات القانونية الدولية، السياحة والضيافة، الفنون والتصميم، الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، الدراسات العليا، العلوم الاجتماعية والإنسانية، العلوم الصحية التطبيقية، التمريض)، وتقدم الجامعة برامج: (الهندسة ويشمل تخصصات "الطاقة، إدارة الإنشاءات، والميكاترونيك"، العلوم الأساسية وتشمل تخصصات "الجيولوجيا البيئية، الطاقة المستدامة، الكيمياء الخضراء والعمليات المستدامة، الجينوم الوظيفي"، علوم وهندسة الحاسبات ويشمل تخصصات "تحليل البيانات الضخمة، النظم المدمجة وإنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، الحوسبة فائقة القدرة، هندسة الذكاء الاصطناعي"، الفنون وتشمل تخصصات "التصميم البيئي، تصميم الألعاب، الوسائط الرقمية والمرئية، تصميم السينما والمسرح والرسوم المتحركة"، السياحة وتشمل تخصصات "إدارة الضيافة والسياحة الإلكترونية، الإرشاد السياحي، إدارة الترفيه والسياحة، إدارة الضيافة وإمداد الغذاء"، طب الأسنان، الصحة العامة ويشمل تخصصات "الصحة العامة العالمي، الصحة البيئية والمهنية، الوبائيات والإحصاء الحيوي، الإدارة الصحية، التغذية الصحية، والصحة العامة الوراثية".