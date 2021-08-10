وزيرة التضامن داخل غرفة مراقبة المراكز العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومتابعة حملات الكشف على العاملين بالجهاز الإداري للدولة

"القباج" تطلع على آليات تنفيذ البرامج العلاجية لمرضى الإدمان بجودة ووفقا للمعايير الدولية.. وتوجه بتوفير أوجه الرعاية الكاملة طوال الوقت‪

تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا..وتنفيذ أنشطة ثقافية ورياضية للمتعافين

في إطار الحرص على تقديم الخدمات العلاجية بجودة عالية ووفقا للمعايير الدولية ،تفقدت السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي غرفة مراقبة المراكز العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمقر الصندوق واطلعت على أليات عمل الغرفة وكيفية متابعة المراكز العلاجية التابعة للصندوق و الشريكة مع الخط الساخن "16023 " والبالغ عددها 27 مركز علاجي على مستوى 17 محافظة حتى الآن، كذلك متابعة عمل العيادات الخارجية بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات مثل الأسمرات وبشاير الخير والمحروسة وبورسعيد‪ .

وتتضمن غرفة المراقبة أيضا متابعة لجان حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والتى يتم تنفيذها بشكل مفاجئ للكشف على الموظفين في مختلف المؤسسات والمصالح الحكومية وكذلك أيضا حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية خلال فترة الدراسة وأيضا حملات الكشف سائقى الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية‪ .

ووجهت السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان داخل المراكز العلاجية ومتابعة العيادات الخارجية بصفة مستمرة ،كما وجهت بتكثيف برامج التدريب والأنشطة المختلفة للمتعافين من الإدمان ،بمراكز التأهيل وتدريبهم على حرف يحتاجها سوق العمل بجانب التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة للمتعافين ضمن مبادرة " بداية جديدة " بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي في إطار إعادة دمجهم في المجتمع مره أخرى‪ .

من جانبه استعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،آليات عمل غرفة مراقبة المراكز العلاجية بالصندوق ومتابعة وحده الكشف المبكر على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، مؤكدا أن الهدف من انشاء غرفة المراقبة ، هي المتابعة اليومية لجميع العيادات التابعة للصندوق بالمناطق المطورة " بديلة العشوائيات "مثل الأسمرات والمحروسة وبشاير الخير، وغيرها من المناطق التي ينفذ الصندوق فيها أنشطة توعوية عن أضرار المخدرات، وتوفير الخدمات العلاجية لأى حالة مريض إدمان في هذه المناطق مجانا وفى سرية تامة ، وأنه من خلال غرفة المراقبة يتم المتابعة الدقيقة لمواعيد بدء وانتهاء العمل بهذه العيادات في الوقت المحدد لها ،وكذلك التأكد من عدم غلق أي عيادة الا بعد الكشف على جميع الحالات الموجودة داخل العيادة، وكذلك متابعة تنفيذ البرنامج العلاجي وفقا للمعايير مع الحفاظ على خصوصية المرضى ،حيث تهدف غرفة المراقبة في متابعة تنفيذ البرامج العلاجية بجودة عالية والتأكد من عدم تقصير أي مسئول في أداء واجبه تجاه المرضى، كذلك التأكد من الالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية في ظل جائحة كورونا‪ .

‪ وأضاف "عثمان " أن غرفة المراقبة تتابع أيضا عمل المراكز العلاجية التابعة للصندوق على مدار الساعة بهدف التأكد من توفير الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان وتنفيذ البرنامج العلاجي على اكمل وجه وايضا متابعة تنفيذ الأنشطة الرياضية والثقافية وبرامج العلاج بالعمل وتدريب المتعافين على الحرف التي يحتاجها سوق العمل ، كذلك متابعة لجان حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة داخل المؤسسات والمصالح المختلفة والتي تتم بشكل مفاجئ ،مما تتيح خريطة متكاملة عن تنفيذ الحملات وعددها وأماكن تنفيذها بما يتيح للصندوق المعلومات الكاملة عن هذه الحملات والمتابعة الدورية لها‪ .