صور.. إزالة تعديات البناء على أراضى شرق الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - نفذت مديرية الزراعة بالإسكندرية بالتنسيق مع حى المنتزه أول وأجهزة الأمن حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بـ حوض خطاب، شرقى المدينة حفاظًا على الرقعة الزراعية وتطبيقًا للقانون.





وقالت المهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزه أول ، إنه جرى خلال الحملة تنفيذ المحضر رقم 33 بتاريخ 8 أغسطس الجارى، بحوض خطاب بقرار رئيس الوزراء الفورى رقم 957 سنة 2006 بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى المهد وأضافت رئيس حى المنتزه أول، فى بيان صادر اليوم، إلى أن الحملة إزالة المخالفة حتى سطح الأرض، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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