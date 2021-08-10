شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الأربعاء

جدة - نرمين السيد - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وذلك خلال ساعات النهار.





أما ليلا فيسود طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء من الجمهورية. وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل العربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، ويؤدى إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط "الإسكندرية ومطروح والعلمين والسلوم" من 2 إلى 2.5 متر. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء:- يذكر أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات.

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