وزير الأوقاف: العيش المشترك يجمع بين كل المصريين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة وزير الأوقاف فى جلسة بعنوان "الفقه ودعم العيش المشترك" ضمن فعاليات مؤتمر "دور الدين فى دعم العيش المشترك"، الذى ينظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكى، والأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى.

وقال وزير الأوقاف إن كل الأديان تدعو إلى العيش المشترك بين الجميع، وأن الجميع يسعى إلى نقل هذه الأفكار إلى الثقافة الشعبية من خلال رجال الدين والواعظات والراهبات، إذ يمكنهم التواصل بشكل مباشر مع الأسر المصرية.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم قوافل مشتركة تضم الراهبات والواعظات، وأن السنوات الماضية تم عقد جلسات تنظيمية مع الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية من أجل بناء وعى وفهم مشترك، ولكن مازال الكثير مجرد ناقل للفكر وليس صانع له، وأن الهدف من البرنامج الجديد هو اتساع مساحة النخبة صاحبة الرأى والفكر وصناعة قادة للرأى العام الدينى الوسطى، وهو برنامج شديد التقدم ويتم اختيار المشاركين فيه بمنتهى العناية.

وتابع قائلا: "إن هذه البرامج بذل فيها مجهودات كبيرة من أجل إعداد شخصيات مؤهلة، وذلك على مدى السبع سنوات الماضية بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأنه تم إصدار كتاب حماية الكنائس، وأن الدعوة عامة لحماية كل دور العبادة حماية لحرية العقيدة واحترامها"، موضحا أنه سيتم تنظيم مؤتمر بعنوان "عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام الوطنى والعالمى" يقام فى فبراير المقبل وهو يرسخ للتمسك بقيم المواطنة، وأن هذا المؤتمر يرتكز على فكرة التسامح الدينى وهو أحد أهم الموضوعات التى لا تغيب عن الأذهان.

وأضاف أن المؤتمر المقرر عقده فبراير المقبل سيناقش أيضا أهمية العمل والإنتاج إلى جانب مناقشة دور المرأة فى المجتمع، مشيرا إلى تعاون الوزارة مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، فى إصدار كتاب بعنوان "نساء على عرش مصر"، إلى جانب كتاب "مكانة المرأة فى عهد الرئيس السيسى".

وأكد أن الدولة تقوم بدورها فى كافة برامج الحماية الاجتماعية وهو جزء من أصول المواطنة، وأن وزارة الأوقاف أنفقت فى خدمة المجتمع نحو مليار و760 مليون جنيه.

وأشاد الدكتور مختار جمعة بالدور الوطنى الذى تقوم به الطائفة الإنجيلية وأن اللقاء يجمع كل شركاء الوطن ونخبة من أبناء الوطن الغالى، فى إطار من الود والمحبة والتفاهم.

ويناقش المؤتمر فى جلسته الثانية موضوع العيش المشترك بين النظرية والتطبيق من خلال عرض نماذج من مبادرات منتدى حوار الثقافات لدعم العيش المشترك ويتحدث فيها نيافة الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى، والدكتور أحمد مجاهد رئيس قسم الدراما والنقد بكلية الآداب جامعة عين شمس، والدكتور طارق منصور وكيل كلية الآداب بجامعة عين شمس سابقا، ويدير الجلسة محمد عبد الرحمن رئيس تحرير موقع "إعلام دوت كوم".

كذلك يناقش المؤتمر فى اليوم التالى الدور الثقافى لدعم مجتمع الاعتدال، ويتحدث فى الجلسة الثالثة عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد الباز الإعلامى ورئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة الدستور، وأكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، على أن تدير الجلسة الدكتورة ميرفت أبو عوف أستاذ الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية.

ويشارك فى المؤتمر نخبة من قادة الفكرة فى المجتمع المصرى، وعدد من علماء الدين الإسلامى والمسيحى، والإعلاميين، وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب، وممثلى المجتمع المدنى.