/644759/تعرف-على-شروط-المشاركة-في-العروض-المسرحية-للمهرجان-القومي-للمسرح-المصري

دوت الخليج يكشف شروط القومي للمسرح للمشاركة في العروض المسرحية

جاءت الشروط اللازمة للمشاركة في مسابقة العروض المسرحية ضمن مهرجان القومي للمسرح المصري كالأتي: المسابقة تشمل العروض المنتجة في الفترة ما بين 1 يوليو 2020 وحتى 31 أغسطس 2021 فقط، وآخر موعد لتلقي طلبات المشاركة، هو نهاية أغسطس الحالي.

الفرق المشاركة تتحمل نقل وتركيب الديكورات ومستلزمات العرض، ولا تتحمل إدارة المهرجان توفير قطع ديكور أو أثاث أو إكسسوار، ويحق لإدارة المهرجان تحديد موعد العرض في التاريخ والمكان المناسبين (داخل المدة المقررة لانعقاد المهرجان) ولا يحق للفرقة اختيار موعد محدد أو طلب التغيير بعد وضع الجدول

يجب أن يكون العرض قد تم عرضه على الجمهور لمدة يومين على الأقل، وتقديم ما يثبت ذلك، وتقبل الفرقة تقديم العرض في المسارح المتاحة لإدارة المهرجان، ولا يحق لها تحديد أو اختيار مسرح بعينه أو طلب تغيير المسرح بعد وضع الجدول وأخطار الفرقة.

الأوراق المطلوبة للعروض المنتجة باسم جهة

العروض المنتجة باسم جهة ما والتي سبق عرضها في مهرجانات مثل مسابقة الجامعات لا يحق لها المشاركة ضمن فرع آخر كفرقة حرة مثلا ، بمعنى أن يكون العرض إنتاج أصيل للجهة المذكورة في استمارة المشاركة ، وترفق بالاستمارة بطاقة تقنية للديكور والإضاءة والصوت كما يرفق باستمارة المشاركة الورقية أسطوانة مدمجة للعرض، أو رابط العرض بالاستمارة الإلكترونية، لتخضع لمشاهدة لجنة اختيار العروض ، كما يرفق بامفلت العرض وبعض الصور الفوتوغرافية عالية الجودة ، ويرفق باستمارة المشاركة سيرة ذاتية لكل من المخرج والمؤلف.

من الشروط أيضا: ضرورة الحصول على موافقة ترخيص من الرقابة على المصنفات الفنية للنص والعرض بتقديم نسخة ورقية وCD للعرض للرقابة في وقت مبكر للحصول على الترخيص وتقديمه ضمن أوراق التقدم للمسابقة، وذلك على مسؤولية الفرقة، كما يعتبر التوقيع بالموافقة على تلك الشروط جزءًا أساسيًّا من قبول الترشيح.

شروط مسابقة المقال النقدي التطبيقي ومسابقة الدراسة النظرية

ومن أهم شروط مسابقة المقال النقدي أن يكون المقال قد نشر فى الفترة من 1 يوليو 2020 وحتى 31 أغسطس 2021 فى أحد الجرائد الورقية أو الإلكترونية وأن يتكون من 1500 إلى 2000 كلمة ويتم تحرير استمارة الاشتراك من الرابط المذكور أدناه أو من مقر المهرجان بالمسرح القومى بالعتبة ومرفق بها 5 نسخ مطبوعة ونسخة PDF على اسطوانة مدمجة ويتم تسليم الاستمارة ومرفقاتها بمقر المهرجان بالمسرح القومى بالعتبة - مركز المعلومات - اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا ماعدا الجمعة .

أما مسابقة الدراسة النظرية " البحثية " فشروطها تندرج حول أن تتكون الدراسة بحد أدنى من 10000 كلمة وألا تكون قد نشرت من قبل وألا يكون المتقدم قد نال عن هذه الدراسة أى درجة علمية أو ترقية أو فازت فى أى مسابقة من قبل ويتم تحرير مسابقة الاشتراك من الرابط المذكور أدناه أو من مقر المهرجان بالمسرح القومى ومرفق به 3 نسخ مطبوعة من الدراسة البحثية ونسخة pdf على اسطوانة مدمجة ويتم تسليم الاستمارة ومرفقاتها بمقر المهرجان بالمسرح القومى بالعتبة - مركز المعلومات - اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا ماعدا الجمعة.

الجدير بالذكر أنه قررت اللجنة العليا لمهرجان المسرح القومي برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل والمقرر انعقادها خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبلين مد الفترة الزمنية للعروض المنتجة بحيث تكون من 1 يوليو 2020 حتى 31 أغسطس 2021 بدلاً من 30 يونيو 2021، ومن المقرر استقبال وتلقي الأعمال المسرحية التى أنتجت خلال الفترة من أول يوليو 2020 وحتى آخر أغسطس 2021 بداية من يوم 10 أغسطس علي أن يكون أخر موعد لتلقى طلبات المشاركة هو نهاية أغسطس الحالي.