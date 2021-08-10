رئيس حقوق الإنسان لـ"دوت الخليج": روابط تاريخية عميقة تجمع مصر وفلسطين 

/644758/رئيس-حقوق-الإنسان-لـتحيا-مصر-روابط-تاريخية-عميقة-تجمع-مصر-وفلسطين

أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، طارق رضوان، أن هناك العديد من الروابط الاستثنائية، بحكم التاريخ والجغرافيا والاعتبارات السياسية والعروبية، التي تجعل من مصر أحد أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية عبر تاريخها، مؤكدا في تصريحات خاصة على أن مجلس النواب أحد مؤسسات الدولة المصرية التي تدرك ذلك وتتصرف وفقا له.

وأضاف رضوان لـ دوت الخليج: أن زيارة أخيرة لوفد منظمة التحرير الفلسطينية إلى مجلس النواب، حملت العديد من الرسائل الإيجابية التي تظهر الدعم والمساندة من الجانب المصري ومؤسساته الرسمية العريقة، منذ عقود وليس من الآن، لصالح القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق.

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان: اللقاء مع الوفد الفلسطيني كان إيجابي بدرجة كبيرة، وانطلقنا فيه من الاعتبارات والروابط التي تجمعنا مع الأشثاء الفلسطينيين، وأن الوفد في المقابل عبر عن صادق تحياته وتقديره للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادات البرلمان المصري ورئيسه المستشار دكتور حنفي جبالي.

واختتم رضوان: نعيد التأكيد على أن مصر باعتبارها الشقيقة الكبرى لن تتوقف عن دعم القضية الفلسطينية التي بدأت منذ عام 1948، حيث واصلت دفاعها ومساندتها للشعب الفلسطيني، وقد تجدد الموقف المصري بعد الأحداث التي شهدتها غزة جراء الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة، إذ كللت الجهود المصرية للتوسط بين طرفي النزاع في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، يضمن عودة الهدوء من جديد إلى الساحة الفلسطينية.

وكان قد عبر أحمد سعيد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، عن تقديره للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضوء جهودها المتواصلة لدعم القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في حديثه لـ«دوت الخليج» علي هامش زيارة وفد من منظمة التحرير الفلسطينية الخاص بدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بدولة فلسطين، برئاسته للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري بحضور النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، والنائب محمد سلطان، عضو اللجنة.

وأكد علي أن كل الشكر للدولة المصرية بقياد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الداعم لشعب فلطسين والقضية الفلسطينية دائما وأبدا، مؤكدا علي أن لقائهم مع لجنة حقوق الإنسان تضمنت العديد من النصائح والكلمات التى ستكون إطار للاستفادة منها كونها خبرات كبيرة ومقدرة.