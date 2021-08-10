رئيس قوى عاملة النواب لـ"دوت الخليج": ملف العمالة غير المنتظمة على رأس أولوياتنا

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قال رئيس لجنة القوى العاملة عادل عبدالفضيل عياد إن هناك اهتمام واضح وملموس من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي لصالح العديد من الفئات العمالية، وتحديدا العمالة غير المنتظمة، والتي أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان عن البدء في إجراءات التأمين على الآلاف منهم في قطاع المقاولات.

اهتمام رئاسي

وأضاف عبدالفضيل في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ خطوات غير مسبوقة بهدف توفير مظلة تأمين حقيقية على الصحة والحياة بهدف الانتصار للعمالة غير المنتظمة، وأن ما أعلن عنه وزير القوى العاملة ليس هي المحاولة الأولى لدعم وترقية حياة العمالة غير المنتظمة، حيث سبق وأن ساندتهم الدولة المصرية بقوة خلال أزمة كورونا.

واستطرد عبدالفضيل: هناك جزئية سيكون لها أكبر الأثر في الانتصار لهؤلاء العمال، وهو أن الدولة اتجهت للرقمنة بشكل كبير، وأنها باتت تملك قاعدة بيانات تقنية ومعلوماتية عن جزء كبير من العمالة غير المنتظمة، وهو كان العائق الأساسي أمام الدولة للبحث عن هؤلاء العمال لضمان توصيل الدعم الحقيقي إليهم.

أجندة النواب

واختتم رئيس لجنة القوى العاملة في البرلمان، أن أعضاء المجلس عموما ونواب اللجنة خصوصا، في حالة استعداد تام لمناقشة ملف العمالة غير المنتظمة بمجرد البدء في وقائع دور الانعقاد البرلماني الجديد، وأن قانون العمل الجديد سيشهد قبل إصداره، نصوص تشير بوضوح إلى مزايا تأمينية كبرى للعمالة غير المنتظمة.

وكان قد أعلن وزير القوى العاملة عن بدء التأمين الاجتماعى على العمالة غير المنتظمة، والانتهاء من التأمين على 11 ألف عامل بإحدى شركات المقاولات، لافتا إلى أن قطاع المقاولات هو أول القطاعات التى سيتم التأمين على العمالة بها، مطالبا النقابات العمالية بمساعدة الوزارة فى هذا الملف لسرعة الانتهاء منه بنهاية عام 2021، مؤكدا أن التأمين سيشمل العديد من الفئات مثل: الفلاحين، والباعة الجائلين.

إشادة وزارية

وقد أشاد محمد سعفان وزير القوى العاملة، بدعم الرئيس السيسي غير المسبوق للعمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا.

جاء ذلك في مستهل كلمته، أمس الاثنين، في المؤتمر الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار برئاسة مجدي البدوي تحت عنوان: "مرور 7 سنوات على إنقاذ مصر ودور العمال في بناء الجمهورية الجديدة" تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشارك فيه المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وأوضح الوزير، أنه تم صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها مليار و400 مليون جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، و4 مليارات و861 مليون جنيه من وزارة المالية، تنفيذا لتوجهات الرئيس بمنح 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة التي تضررت من فيروس كورونا.

كما قامت الوزارة حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع في المدن الجديدة، بالتعاون مع وزارة الداخلية لتغيير مهن العمال في بطاقات الرقم القومي، على مهن العمالة غير المنتظمة، حيث تم حصر 100 ألف عامل غير منتظم بمدينة العلمين والعاصمة الإدارية وبورسعيد، واستخراج 53 ألف بطاقة الرقم القومي لهم مثبت بها المهنة الحقيقية للعمالة، ومنحهم شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة مجاناً لتشجيعهم على الدخول في قاعدة البيانات بتكلفة بلغت ستة ملايين جنيه، وذلك بهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم يمكن من خلالها شمولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية شاملة.

وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة وقعت وزارة القوى العاملة، مؤخرا مع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بروتوكول تعاون لمد الحماية الاجتماعية لهذه الفئة والتكامل في نظم المعلومات ، وكانت البداية بالتأمين الاجتماعي علي 11 ألف عامل غير منتظم.

وأشار سعفان، إلى أن الوزارة استحدثت فكرة جديدة لرعاية فئة العمالة غير المنتظمة، وهي عمل بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة والصيادين، ضد حالات العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة، تعطى للعامل 100 ألف جنيه تعويض له ولأسرته عن ما ألم به.

وتابع: وتم استخراج 213 ألفا و422 بوليصة تأمين علي هذه الفئة من العمالة بتكلفة 13 مليون جنيه تغطي حالات العجز الجزئي والكلي والوفاة، فضلا عن استخراج 48 ألفا و889 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 24 مليون و444 ألفا و500 جنيه.