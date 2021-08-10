ماجد المصري بـ«بابلو» ومحمد صبحي بـ«شرطة الأخلاق»..تعرف على خريطة مسلسلات رمضان 2022

/644754/ماجد-المصري-بـبابلو-ومحمد-صبحي-بـشرطة-الأخلاقتعرف-على-خريطة-مسلسلات-رمضان-2022

تعاقد عدد كبير من نجوم الفن على الأعمال الدرامية التي من المقرر أن يخضون من خلالها السباق الرمضاني لعام 2022 ومن المقرر أن يشهجد هذا العام منافسة قوية كالعام الماضي خاصة بعد انضمام وجوه جديدة لحلبة الصراع.

دوت الخليج يرصد خريطة مسلسلات رمضان 2022

ماجد المصري يشارك في المنافسة الرمضانية للمرة الأولى

كشف الفنان ماجد المصري عن خوضه للمنافسة الرمضانية لعام 2022 للمرة الأولى بدور البطولة المطلقة اذ يساعد لبعض التغييرات في هيئته البدينية ترقبا لتصوير عمل درامي جديد يحمل اسم «بابلو»، وتواصل الجهة المنتجة للعمل رشيح الفنانين المشاركين في بطولة المسلسل، الذى تبلغ حلقاته 30 حلقة، للعرض ضمن سباق دراما رمضان 2022.

مسلسل «بابلو» من تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في إنتاجه ممدوح شاهين، وينتمي المسلسل لدراما الأكشن ويحتوي العمل على خطوط إجتماعية كثيرة تتماشى مع عادات وتقاليد الأسر المصرية والعربية.

محمد صبحي يشارك في السباق الرمضاني 2022 ب «شرطة الأخلاق» بعد غياب

وقرر الفنان الكبير محمد صبحي بعد غياب دام طويلا عن مشاركته في الدراما الرمضانية، المشاركة في العام المقبل بعمل درامي جديد يحمل اسم «شرطة الأخلاق»، إذ كان آخر عمل درامي له في 2007 بعنوان «رجل غني وفقير» بجانب وفاء صادق ويوسف داوود، وسيبدأ الفنان محمد صبحي في تحضيرات مسلسله الجديد «شرطة الأخلاق»، عقب الانتهاء من عروض مسريحته الجديدة «نجوم الضهر» التي من المقرر عرضها في موسم عيد الأضحى المقبل في عودة جديدة منه للوقوف على المسرح من جديد كفنان ومخرج.

مصطفى شعبان يخوض السباق الرمضاني 2022 بمسلسل «هو وهي وهما»

وحسم الفنان مصطفى شعبان هذا الجدل المثار بشأن تقديم جزء ثاني من «ملوك الجدعنة» من خلال الكشف عن خوض المنافسة الرمضانية العام المقبل بمسلسل جديد يحمل اسم «هو وهي وهما» اذ كتب عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: "الحمد لله سعيد بالتعاقد مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة الباتروس للإنتاج الفني مسلسل هو وهي وهم لرمضان 2022 سيناريو وحوار شيرين وخالد دياب إخراج خالد دياب".

يحيى الفخراني ومنى زكي يستمران في خوض منافسة الدراما الرمضانية

وأعلن الفنان الكبير يحيى الفخراني عن مشاركته في المنافسة الرمضانية الجديدة لعام 2022 من خلال تقديم عمل درامي جديد ومختلف عن سابقيه من الأعمال دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى تخص العمل.

كما تعيد منى زكي تعاونها مرة أخرى مع المنتج محمد السعدي صاحب الفضل الأساسي في نجاح «لعبة نيوتن»، وذلك من خلال تقديم عمل درامي جديد تنافس به في حلبه الصراع الرمضاني لعام 2022، ويجرى حاليًا التعاقد اختيار السيناريو الذي ستقدمه في العمل الجديد.

الأجزاء الثانية من الأعمال الدرامية المعروضة مسبقا تحتل رمضان 2022

ويستعد المخرج سامح عبد العزيز لتصوير أحداث الجزء الثانى من مسلسل «رمضان كريم» شهر أكتوبر المقبل، بعد أن عُرض الجزء الأول منه فى عام 2017 وحقق نجاحًا كبيرًا بعد عرضه، الذي روحانيات الشهر الكريم، ويحكى عن الصائمين والمفطرين فى سياق درامى اجتماعى، ويتخلل العمل كثير من العلاقات المتشابكة، ويشارك فى بطولة المسلسل النجوم روبى، شريف سلامة، ريهام عبد الغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، محمود الجندى، محمد لطفى، صبرى فواز، شيرين الطحان، وسلوى عثمان، إخراج سامح عبد العزيز، تأليف أحمد عبد الله.

وتعاقد النجم أمير كرارة على تقديم الجزء الثاني من مسلسل «هجمة مرتدة»، المفترض أن يعرض في رمضان 2022،فضلا عن إعلان الفنان والمطرب مصطفى قمر على صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام"»، التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «فارس بلا جواز»، الذي عرض في السباق الرمضاني لعام 2021، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا ولاقى انتشارًا واسعًا.

وكان قد أعلن الفنان والمطرب مصطفى قمر على صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام"»، التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «فارس بلا جواز»، الذي عرض في السباق الرمضاني لعام 2021، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا ولاقى انتشارًا واسعًا، وهو من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام، ومن بطولة الفنان مصطفى قمر وسوسن بدر وطارق عبد العزيز وطارق الإبياري، ومجموعة من الفنانين الشباب.