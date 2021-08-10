/644753/تعرف-على-تفاصيل-اتفاقية-مصر-والإمارات-لتصنيع-سيارات-الـ-بيك-آب

وزارة الإنتاج الحربي المصرية توقع وشركة "إم جلوري" القابضة الإماراتية اتفاقا لتصنيع سيارات "بيك أب" تعمل بالوقود المزدوج.

قال وزير الإنتاج الحربي، محمد أحمد مرسي، في مؤتمر صحفي بمناسبة احتفال الوزارة بتوقيع الاتفاقية المشتركة، إنه سيتم بموجب هذا التعاون المشترك إنتاج سيارة "بيك أب" باسم "EM" تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين، بموديلات وأنواع مختلفة (كابينة مزدوجة 2×4، كابينة مزدوجة 4×4، كابينة مفردة 2×4).

وأشار إلى أن هذا التعاون يساهم فى إنتاج مركبات أكثر محافظة على البيئة ومحاربة للتلوث وتقليلاً للانبعاثات الضارة.

في حين قالت رئيسة مجلس إدارة شركة "إم جلوري" الإماراتية لتصنيع سيارات الـ"بيك أب"، ماجدة العزعزي، إن الشركة المتخصصة في إنتاج وتصنيع هذه النوعية من السيارات تمتلك خبرة كبيرة.

وأوضحت أنه من المخطط أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الناجمة عن هذا التعاون 12 ألف سيارة سنويا، لتلبية احتياجات السوق المحلية والأفريقية، على أن يبدأ الإنتاج الكمي في النصف الأول من 2022.

نيفين جامع: إنتاج السيارة البيك أب "EM خطوة هامة للتحول نحو الطاقة النظيفة

وقالت نيفين جامع وزيرة التجـارة والصناعـة المصرية، إن إنتاج السيارة البيك أب "EM" في مصر والتي تعمل بالوقود المزدوج يمثل خطوة هامة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعميق هذه الصناعة الحيوية محلياً وجذب استثمارات جديدة في هذا الصدد.

سيارات إم جلوري حاصلة على شهادة E-mark الأوروبية

وحول مواصفات السيارة، أوضحت إنها تتميز بالعديد من المواصفات، حيث تتوفر فيها أعلى قدرة محرك لسيارات "بيك أب" في السوق، وحاصلة على شهادة E-mark الأوروبية، كما يتوفر داخلها مقاعد مريحة وتكييف هواء قوي ووسائل أمان عالية، وتعمل في درجات الحرارة المناسبة للشرق الأوسط والخليج وأفريقيا، إضافة إلى القدرة على العمل على مختلف أنواع الطرق (مزدحمة، مفتوحة، ترابية، وعرة)، لافتة إلى أنه تمت تجربة السيارة "بيك أب" لمسافة 25000 كم على الطرق المصرية المختلفة خلال الشهور الثلاثة الماضية.

أقيمت احتفالية التوقيع بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام، بحضور محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ونيفين جامـع، وزيـرة التجـارة والصناعـة، ومحمد محمد صلاح الدين مصطفي، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومختار عطا خيري، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات «مصنع ٩٩٩ الحربي»، وماجدة العزعزي، رئيس مجلس إدارة شركة إم جلوري الإماراتية.