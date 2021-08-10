/644752/استخدم-إبني-للوصول-إلى-الرئاسة-والد-ميسي-يكشف-مؤامرة-لابورتا-للإطاحة-بنجله-من-برشلونة

فجر خورخي هوراشيو ميسي، والد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مفاجأة من العيار الثقيل، والذي كشف فيها مؤامرة خوان لابورتا رئيس فريق برشلونة، للإطاحة بـ ليونيل ميسي من الفريق الكتالوني، ويستعرض دوت الخليج أبرز تصريحات خورخي ميسي عن لابورتا:

تصريحات وادل ميسي عن لابورتا

فتح خورخي هوراشيو ميسي، النار على خوان لابورتا، واتهمه باستغلال إبنه ليونيل ميسي للوصول إلى رئاسة فريق برشلونة،وذلك عن طريق خداع جماهير الفريق الكتالوني ووعدهم بالتجديد لميسي، وأنه سيكون هدف إداراته الأول، وهذا لم يحدث.

واتهم خورخي ميسي، لابورتا بأنه مخادع.

وأكد خوخري ميسي، على غضب ليونيل بسبب تعامل لابورتا معه، وأوضح أن ميسي تجنب الحديث حول ذلك الأمر في مؤتمر الوداع، تجنبا للمشاكل التي قد تلحق بالفريق خلال الفترة القادمة..

عقد ميسي مع باريس سان جيرمان

تعاقد فريق باريس سان جيرمان، مع ليونيل ميسي لمدة عامين، بالإضافة إلى سنة واحدة لتمديد الاتفاق حتى 2024.

واتفق الطرفان على تقاضي ميسي راتب صافي 35 مليون دولار، كراتب صافي خالية من الضرائب، بالإضافة إلى بعض الإمتيازات، والحوافز.

عقد ميسي القديم مع برشلونة

انتهى عقد ميسي بالفعل مع برشلونة في ٣٠ يونيو الماضي، وكان الطرفين قد تواصلوا لمفاوضات متقدمة من أجل بقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي لسنوات أخرى، ولكن مسير المفاوضات تغير بسبب قيود الاتحاد الأسباني بخصوص سواقف الرواتب.

برشلونة يعلن رحيل ميسي

أعلن نادي برشلونة رحيل ميسي بشكل رسمي عن صفوف النادي الكتالوني بسبب ظروف خارجة عن إرادة الطرفين، وأوضح الحساب الرسمي للنادي الكتالوني عبر تويتر، أنه على الرغم من وصول النادي واللاعب الى اتفاق ونيتهم الواضحة لتوقيع عقد جديد، إلا أنه لن يحدث ذلك بسبب العقبات المالية والهيكلية، (لوائح الليغا الاسبانية)، ونتيجة لهذا الموقف، لن يبقى ميسي في نادي برشلونة.

إنجازات وبطولات ليونيل ميسي

خاض الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 925 مُباراة، وتمكن خلالهما من إحراز 745 هدف،و 311 أسيست، أي ساهم في 1056 هدف، وسجل 57 ركلة حرة، و54 هاتريك.

وحصل على 6 حذاء ذهبي، و6 كرة ذهبية، وأفضل لاعب في العالم 6 مرات من قبل الفيفا، والأفضل في أوروبا مرتين.

تصريحات ميسي في مؤتمر الوداع

عبر ميسي عن حزنه بالرحيل عن فريق برشلونة قائلا: ” أتت لحظة الوداع، سنوات طويلة من حياتي قضيتها هنا، وبعد اكثر من 20 سنة أرحل أنا وزوجتي وأبنائي، عشت هنا في هذه المدينة كل هذه السنوات الرائعة وحتى لو رحلت من هنا سأعود الى هنا، وعدت ابنائي وزوجتي بأننا سنعود يوماً ما الى هنا”.

أختتم:” اتمنى ان اعود لاكون جزء من النادي في المستقبل.