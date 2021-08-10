/644751/النيابة-تستمع-لأقوال-الأب-في-تمزيق-جسد-شاب-بالأسلحة-البيضاء-بعين-شمس

أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، باستدعاء والد المجني عليه في واقعة تمزيق جسد شاب باستخدام الأسلحة البيضاء وإحداث إصابات بالغة في جسده، بسبب مشاكل على ملكية شقق في برج سكني كائن في منطقة عين شمس محافظة القاهرة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الاعتداء على مراهق بالأسلحة في عين شمس

بلاغ

وكانت تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغا بأحد المستشفيات بوصول شاب مصاب بعدة طعنات في منطقة عين شمس.

انتقال رئيس المباحث لمكان البلاغ

وعلى الفور انتقل رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس المقدم باهر المشلاوي، وتبين نشوب مشاجرة بين والد المجني عليه وآخرين شركاه بسبب خلافات على ملكية شقق بعقار سكني قاموا ببنائه بالمشاركة، فقام المتهمين بالتعدى على الشاب والده، مما نتج عن إصابته وأتضح أن حالته حرجة، ولا يمكن مناقشته، تم القبض على المتهمين.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عقوبة الشروع في القتل

يذكر أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته حدد عقوبة الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».