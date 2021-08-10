/644750/أرقام-بيرسي-تاو-في-مسيرته-قبل-الإنتقال-للنادي-الأهلي

أنهى النادي الأهلي الإتفاق على ضم اللاعب بيرسي تاو لاعب نادي برايتون الإنجليزي في صفقة تكلف خزينة النادي الأحمر مايقرب من 3 مليون دولار بين الطرفين ، ويتبقى فقط الإتفاق بين الناديين بشكل رسمي ، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أرقام بيرسي تاو في مسيرته قبل إرتداء قميص المارد الأحمر.

أرقام بيرسي تاو مع صن داونز

لعب: ١٠٢ مباراة

ساهم في: ٥١ هدف

سجل: ٢٤ هدف

صنع: ٢٧ هدف

أرقام بيرسي تاو مع يونيون بلجيكا

لعب: ٣٥ مباراة

ساهم في: ٢٦ هدف

سجل: ١٣ هدف

صنع: ١٣ هدف

أرقام بيرسي تاو مع كلوب بروج بلجيكا

لعب: ٣٠ مباراة

ساهم في: ١٢ هدف

سجل: ٤ أهداف

صنع: ٨ أهداف

أرقام بيرسي تاو مع أندرلخت بلجيكا

لعب: ١٤ مباراة

ساهم في: ٥ أهداف

سجل: ٤ أهداف

صنع: ١ هدف

لم يسجل أو يصنع في ٦ مباريات مع برايتون الإنجليزي

أرقام بيرسي تاو لاعب الأهلي القادم

وأكد ديفيد سيفك الصحفي بجريدة the argous والمهتمة بأخبار نادي برايتون إنضمام اللاعب بيرسي تاو لاعب الفريق للنادي الأهلي مقابل 2.8 مليون دولار بالإضافة لـ 300 ألف دولار إضافية كفوائد وضرائب ليصل المبلغ الإجمالي لـ 3.1 مليون دولار.

وأشار ديفيد سيفك في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج أن بيرسي تاو سيغادر المدينة للقاهرة في تمام الساعة 4 فجر يوم الأربعاء في حالة الإتفاق بين الطرفين على كافة الأمور والإ سيتم ترحيل الموعد طبقا للإتفاق بين الفريقين.

صحفي إنجليزي يكشف دوت الخليج تفاصيل تعاقد الأهلي مع بيرسي تاو

وكشف سيفك أن اللاعب الجنوب إفريقي حرص على إنهاء الأمور بشكل رسمي مع النادي الأهلي من أجل العودة للعب مع مدربه السابق والتي تربطهم علاقة شخصية إنسانية كبيرة منذ أن كان اللاعب ضمن صفوف صن داونز.

وأختتم ديفيد أن اللاعب تغيب عن المباريات الودية للفريق خلال الفترات الماضية بسبب أسباب شخصية أعتقد أنها إنهاء الأمور مع الأهلي بشكل رسمي والتي يتواصل معه عبر مترجم متواجد في لندن.