انت الان تتابع تفاصيل خبر مصر || الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2021 للأجرة والملآكي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة المعدنية، أصبحت من أكثر الكلمات الدلالية بحثاً بصورة شهرية في مصر. وهذا نظراً لكونها خدمة دورية يحتاج أصحاب السيارات الاجرة والملاكي، معرفتها من حين لآخر وسداد قيمة الغرامات المسجلة. وتختلف المخالفات المرورية من مخالفة إلي أخري، فهناك مخالفة تستوجب سحب رخص القيادة، وأخري يمكن التصالح الفوري فيها، ومخالفات تستوجب عقوبة جنائية. وعليه فيتم استعلام مخالفات المرور من خلال تطبيق وزارة الداخلية، أو موقع مخالفات نيابة مرور مصر الرسمي، والذي نوضح لكم في هذا التقرير الخطوات والروابط اللازمة لذلك.

الاستعلام عن مخالفات المرور

في هذه الفقرة نتناول خطوات الاستعلام على المخالفات المرورية 2021, من خلال تطبيق وزارة الداخلية المصرية. وهو تطبيق الالكتروني يقدم العديد من الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين على أرض مصر، والتي من أهمها خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2021. ويمكن تحميل التطبيق لأجهزة الأندرويد في بضع دقائق فقط، أو تحميل لأجهزة الآيفون “iOS”, ثم إتباع الخطوات التالية:

بعد انتهاء التحميل يجب تسجيل الدخول بالبريد الالكتروني.

إختيار خدمات التطبيق.

ثم الكبس على خانة خدمات المرور.

تظهر أمامك خانات فارغة، عليك ملئها بالبيانات اللازمة.

واخيراً الكبس على زر إستعلام.

وتتمثل خدمات التطبيق الإليكتروني المقدمة للمواطنين في:

رابط موقع النيابة العامة

يتيح موقع نيابة المرور في مصر خدمات عديدة، يمكن لآي مواطن الاستفادة منها من خلاله. وفي سياق متصل نتناول خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة، والتي تتم عبر إتباع الآتي:

دخول رابط مباشر استعلام مخالفات السيارات.

رابط مباشر استعلام رخص القيادة.

كتابة بياناتك في أماكنها المخصصة لها.

ثم استعلام مخالفات المرور.

وتتمثل خدمات موقع نيابة المرور في مصر في:

– سداد قيمة الغرامة المالية للمخالفة.

– التصالح الفوري للمخالفة.

– الاستعلام عن مخالفات المرور.

– تقديم تظلمات على المخالفات المرورية.

تقديم التظلمات

يتم تقديم التظلمات على مخالفات المرور من خلال موقع النيابة العامة، والتي من الممكن أن تخفض قيمة الغرامة، أو إلغاءها. وتتمثل خطوات ارسال نموذج تظلم في:

دخول رابط التظلمات المباشر لموقع النيابة العامة.

تسجيل الدخول بالبريد الخاص بك.

إختيار تظلمات مخالفات السيارة، أو مخالفات رخص القيادة، والضغط على استمرار.