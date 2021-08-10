شيخ الأزهر: الهجرة النبوية كانت وما تزال من أهم الأحداث الملهمة

جدة - نرمين السيد - قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن الهجرة النبوية الشريفة كانت ولا تزال من أهم الأحداث الملهمة والفارقة فى سيرة رسولنا الكريم – صلى الله عليه وسلم-.





وأوضح شيخ الأزهر، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أن الهجرة النبوية جسدت أسمى معانى التضحية والثقة فى الله وتحمل المشاق فى سبيل الدعوة إليه جل وعلا، وأعطت درسًا إنسانيا فى تعايشه – صلى الله عليه وسلم- مع غير المؤمنين به. يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أرسل فى وقت سابق برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد. وقدم رئيس الوزراء فى برقيته أخلص التهانى وأطيب التمنيات لشيخ الأزهر، سائلاً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الجليلة على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والتقدم والازدهار.

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