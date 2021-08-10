صور.. محافظ أسيوط يؤكد أهمية دور الشباب فى دعم المشروعات التنموية

جدة - نرمين السيد - أكد عصام سعد محافظ أسيوط على دور الشباب فى دعم المشروعات التنموية بالمحافظة والمبادرات الرئاسية "حياة كريمة" وتطوير الريف المصرى، حاثًا الشباب على المشاركة فى إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر واللحاق بسوق العمل واستغلال الدعم الذى تقدمه الدولة لأصحاب المشروعات الصغيرة عن طريق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والفرص التدريبية التى تصقل خبرات الشباب وتؤهلهم لسوق العمل.





جاء ذلك خلال ترؤس محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء، الجلسة الحوارية، بنادى أسيوط الرياضى، مع أكثر من 100 شاب وفتاة، لتسليط الضوء على المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومناقشة المشروعات الجارى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى.



واستعرض المحافظ الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى والذى يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الأولى بإجمالى 149 قرية و894 تابعا وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بـ 5 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح"، وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط"، مشيرا إلى أن المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.



وأطلق المحافظ مبادرة الشباب لدعم وتشجيع السياحة بالمحافظة، مؤكدا دعمه الكامل لمراكز الشباب بقرى ومراكز المحافظة وتبنيه للمواهب الشابة فى مختلف الرياضات، لافتًا إلى الدعم الذى توليه الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرياضة والشباب.



واستعرض وكيل وزارة الشباب والرياضة عبد الرحمن شلش أهم المشروعات التى تمت تنفيذها بمراكز الشباب ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلًا عن حملات التبرع بالدم التى تم تنفيذها بمركز الشباب وبمشاركة الشباب المتطوع بجميع قرى ومراكز المحافظة واللقاءات الحوارية والثقافية التى تم تنظيمها بحضور الوزير المحافظ وقيادات المحافظة، بالإضافة إلى استعراض فعاليات وأنشطة المراكز الشبابية والأندية.

وتم خلال اللقاء عرض فيديو لأهم الإنجازات التى تمت بمديرية الشباب والرياضة ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى قطاع الشباب والرياضة والتى تم تنفيذها من خلال تأهيل وإنشاء وتطوير مراكز الشباب بمختلف قرى ومراكز المحافظة ثم عرض لفيديو تسجيلى عن حملة التبرع بالدم والتى نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع كل القطاعات، وتكريم الطفلة الموهوبة سيلينا سمير لحصولها على جائزة الدولة التشجيعية للمبدع الصغير وذلك فى مجال كتابة النص المسرحى، كما تم تكريم اللاعبة هبة بطلة الكاراتيه "من ذوى الإعاقة".



وتم خلال الجلسة الحوارية التى أدارها وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة استعراض بعض أسئلة الشباب ومقترحاتهم وأفكارهم الابداعية، وأجاب محافظ أسيوط على تساؤلات الشباب معلنًا تبينيه للأفكار والمبادرات الشبابية والتنموية بالتنسيق مع وكيل وزارة الشباب والرياضة وإعلانه عن مشاركة الشباب فى المشاركة المجتمعية لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وزيارة المشروعات القومية والتنموية التى تتم على أرض المحافظة والمشاركة فى جميع الفعاليات لإكسابهم الخبرة والمعرفة.