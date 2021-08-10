صور.. إيقاف أعمال بناء مخالف غرب الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وتلقت غرفة عمليات الحى بلاغًا من إدارة المتابعة الميدانية بوجود أعمال بناء مخالف بمنطقة المستعمرة، وانتقلت وحدة الإزالة الفورية إلى موقع البلاغ. وكشفت المعاينة وجود أعمال بناء مخالف شارع متفرع من شارع الشجر بمنطقة المستعمرة، عبارة عن سميلات وجلسة خرسانية.

وقال محمد عبد الله القائم بأعمال رئيس حى العامرية أول، إنه جرى وقف أعمال البناء المخالف والتحفظ على الحديد والخشب والمواد المستخدمين فى تلك الأعمال، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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