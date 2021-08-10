الحكومة: لا صحة لعدم جدوى قناة السويس الجديدة فى تحقيق أى زيادة بالإيرادات

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، لفيديو يزعم عدم جدوى قناة السويس الجديدة فى تحقيق أى زيادات بإيرادات القناة تزامنًا مع الذكرى السادسة لافتتاحها.





وتواصل المركز، مع هيئة قناة السويس، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم جدوى قناة السويس الجديدة فى تحقيق أى زيادات بإيرادات القناة تزامنًا مع الذكرى السادسة لافتتاحها، مُشددةً على تحقيق القناة أعلى إيراد سنوى فى تاريخها عام 2020-2021، بواقع 5.84 مليار دولار بالرغم من تأثر حركة التجارة الدولية بأزمة كورونا، مقارنة بـ5.72 مليار دولار عام 2019-2020، كما زادت إيرادات القناة بنسبة 8.6%، لتصل إلى 3 مليارات دولار فى النصف الأول من 2021، مقارنة بـ2.76 مليار دولار فى النصف الأول من 2020، وساهم مشروع القناة الجديدة فى زيادة الطلب على استخدام القناة كممر ملاحى رئيسى عالمى، من خلال زيادة القدرة الاستيعابية للقناة لتصل إلى 97 سفينة/يوم، مقارنة بنحو 77 سفينة/يوم قبل افتتاح القناة الجديدة، والسماح بعبور السفن العملاقة حتى غاطس 66 قدمًا فى كلا الاتجاهين.

وفى سياق متصل، حققت القناة عددًا من المؤشرات القياسية، والتى تؤكد مدى أهميتها لحركة التجارة العالمية وتخطيها لتداعيات أزمة كورونا، وزادت أعداد السفن المارة بنسبة 2.3%، لتسجل 9.763 سفينة فى النصف الأول من 2021 مقارنة بـ9.546 سفينة فى النصف الأول من 2020، كما زادت الحمولة الصافية بنسبة 3.8% لتسجل 610.1 مليون طن فى النصف الأول من 2021 مقارنة بـ587.7 مليون طن فى النصف ذاته من 2020.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر، وفى حال وجود أى استفسارات بهذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمى لهيئة قناة السويس www.suezcanal.gov.eg.