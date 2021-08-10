/644748/علي-معلول-لاعب-الأهلي--يوجه-رسالة-مؤثرة-لـ-مؤمن-زكريا-صور

نشر علي معلول لاعب النادي الأهلي صورة لؤمن زكريا ، وذلك بعد ان تعرض اللاعب لوعكة صحية مفاجئة أنتقل على إثرها لأحد المستشفيات، يأتي هذا في ظل معاناة اللاعب من مرض ضمور العضلات التي منع اللاعب من الإستمرار في الملاعب.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وكنب علي معلول عبر حسابة الشخصي”انستجرام”:”الف سلامة عليك يا حبيبي ويارب ترجعلنا بالف سلامة يا حراق يارب يتم شفاك علي خير”.

ونشرت زوجة مؤمن زكريا صورة توضح تواجد اللاعب في المستشفى وذلك عبر حسابها الشخصي على الإنستغرام معلقة : “ ربنا يقومك لينا بالسلامة “.

يختتم فريق الأهلى اليوم الثلاثاء، تحضيراته لمواجهة الإسماعيلى غدا الأربعاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يخوض ألفريق الأحمر مرأنه على ملعب مختار التتش قبل الدخول فى معسكر استعدادا لمواجهة الدرأويش الصعبة غدا.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفنى للأهلى على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبيه خلال مباراتهم الأخيرة ضد سيراميكا ، من أجل تفادى الوقوع فيها خلال المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بدءا من مباراة الإسماعيلى يوم الأربعاء المقبل فى الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري.

ويتوجه فريق الأهلى إلى الإسكندرية مساء اليوم للمبيت بأحد فنادقها استعدادا لمواجهة الإسماعيلي فى المبارة التى يرغب ألفريق الأحمر فى حصد نقاطها الثلاث لضمان الاستمرار على صدارة الدوري.

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