«ربنا يشفيه رغم اختلافي معاه» تعليق أحمد فلوكس على دخول إيمان البحر درويش العناية

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أعلنت أمنية ابنة الفنان إيمان البحر درويش عن نقل والدها إلى العناية المركزة أمس الإثنين، مشيرة إلى أنه دخل المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية كبيرة.

دوت الخليج يكشف تعليق فلوكس على دخول إيمان البحر درويش العناية

وعلق فلوكس على هذا النبأ من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك مشيرًا إلى أنه يختلف معه في الكثير من الأشياء، لكنه يتمنى له الشفاء العاجل فكتب: “كل كلمة بقولها والناس بتخش تهري فيها وتهاجمني، بعد شوية بتطلع صح.. بس للأسف محدش ساعتها من اللي بيهري أو هاجمني بيقول، ولا حتى بيكتب اعتذار زي ماشير وهاجم، ومش هيعملوا كده للأسف، لأن الجاهل بالحقيقة وعامل نفسه فاهم، وبيهاجم بكل بجاحة وظلم هيكون جاهل عن الأخلاق، ومش هيكون عنده لغة الاعتذار.. الحمد الله اللي على حق دايمًا مابيخافش”.

واختتم أحمد فلوكس حديثه بالدعاء للفنان إيمان البحر درويش بالشفاء، قائلًا: “ربنا يشفيك ويعافيك، رغم اختلافي معه كليًا فيما قاله، ولا أقبله لكن فعلا الراجل ده منتهي.. ربنا يشفيه”.

ابنة إيمان البحر درويش تتعرض للأنتقادات بعد الإعلان عن مرض والدها

وتلقت أمنية ابنة الفنان المصري إيمان البحر درويش، انتقادات واسعة بعد نفيها ما تردد خلال الساعات الماضية حول اعتقال والدها، مؤكدة أنه دخل العناية المركزة إثر تعرضه لانتكاسة.

فكتبت أمنية على موقع «فيس بوك»: “والنبي يا جماعة بلاش أي واحد فاضي ومش لاقي حاجة يعملها يدخل يكتب أي كلام، ومش لاقي حاجة يعملها يدخل يكتب اعتقال إيمان البحر وفين إيمان البحر”.

وأضافت: "أبويا بخير ومش تحت سيطرة حد ومحدش معتقله، ولكن هو في العناية المركزة علشان حصله انتكاسة، فبدل ما تضيعوا وقت في أي كلام ادعوله"

وجاء ذلك بعد حالة الجدل الواسعة التي أثيرت خلال الساعات الماضية حول القبض على درويش، بسبب تصريحاته التي هاجم فيها الدولة والأجهزة الأمنية من خلال فيديو ظهر فيه عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، ما عرضه للهجوم الشديد والانتقادات اللاذعة.