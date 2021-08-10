/644742/رسالة-مهمة-من-الداخلية-للمسافرين-على-طريق-القاهرة-الإسكندرية---العلمين

تهيب وزارة الداخلية بقائدي السيارات، اليوم الثلاثاء، من مستخدمي طريق « القاهرة ، الإسكندرية ، العلمين الصحراوي»، اتجاه مرسى مطروح بالالتزام بالسرعات القانونية المقررة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل رسالة الداخلية للمسافرين على طريق«القاهرة-الأسكندرية-العلمين الصحراوي»

قائدي السيارات المخالفة

حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدي السيارات المخالفة، وذلك من خلال إدارة حركة المرور على هذه الطرق لتفعيل منظومة رادارات وكاميرات متطورة.

وذلك حفاظاً على أرواح وممتلكات مستخدمي الطرق وتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم والمساهمة في إبراز المظهر الحضاري للطرق المصرية.

وزير الداخلية يستقبل نظيره العراقي لبحث سبل التعاون الأمني وتبادل المعلومات

وفي سياق أخر استقبل وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، عثمان الغانمي وزير داخلية الجمهورية العراقية، الذى يزور القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى من معاونيه، لإجراء مشاورات أمنية تهدف لتوطيد علاقات الشراكة بين وزارتى الداخلية فى البلدين وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تدعيمها، بالإضافة لآخر مستجدات القضايا الأمنية الإقليمية، كما أعرب الوزير الضيف عن تقديره لجهود أجهزة وزارة الداخلية ودورها الفعال فى مجال مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، مشيراً إلى أن زيارته للقاهرة تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المستمر بين مسئولى البلدين الشقيقين.