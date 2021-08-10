/644740/الدفع-بـ-5-سيارات-إطفاء-للسيطرة-على-حريق-هائل-داخل-مخزن-بلاستيك-بأوسيم

إندلع حريق هائل داخل مخزن بلاستيك في منطقة كمبرة التابعة لدائرة قسم شرطة أوسيم بالجيزة، اليوم ، وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها، لإخماد الحريق والسيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها للمباني المجاورة، وانتقلت سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمجاورات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حريق داخل مخزن بلاستيك في أوسيم

الدفع 5 سيارات إطفاء

وكانت تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تحت أشرف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل مخزن فى أوسيم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء إلى المكان للسيطرة على الحريق.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيقات.

نصائح لتفادي نشوب الحرائق في فصل الصيف

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصل الصيف أكثر منها في فصل الشتاء، نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق.

وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

وقال مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق اللواء ممدوح عبدالقادر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية السابق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.