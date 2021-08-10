/644738/بنك-مصر--مشكلة-في-موقع-التدريب-الصيفي-ما-التفاصيل

بنك مصر واجه موقع بنك مصر ازمة في الساعات الماضية بسبب عطل حدث في صفحة التدريب الصيفي للشباب في بنك مصر حيث أن هناك اختبارات تقام حاليًا .

دوت الخليج

بنك مصر التدريب الصيفي

كتبت إحدى الفتيات المتقدمين على تدريب بنك مصر على فيسبوك: "امتحان تدريب بنك مصر امتي لو سمحتوا وانا لسه مذاكرتش حاجه فيه حاجه الم منها ولا اي ؟!".

وردت عليها متقدمة آخرى على تدريب بنك مصر وكتبت: " بدخل عاللينك بيقولي الباسورد غلط بغيره وانا متاكده انه صح بيقولي بس غلط".

خدمة عملاء بنك مصر

يحتاج الكثير من عملاء Banque Misr بنك مصر التواصل مع خدمة العملاء عن طريق الرقم المختصر وهو 19888 والذي يعمل على مدار الأسبوع 24 ساعة.