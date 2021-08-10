«صور وفيديو»..إزالة صورة ميسي من واجهة ملعب برشلونة

/644735/صور-وفيديوإزالة-صورة-ميسي-من-واجهة-ملعب-برشلونة

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الدقائق القليلة الماضية، فيديو يحتوي على إزالة صورة ميسي من واجهة ملعب برشلونة “الكامب نو”، وجاء ذلك ردا على الأنباء التي انتشرت حول تقديم فريق برشلونة لعرض جديد لميسي.

ويستعرض دوت الخليج صور وفيديو لإزالة صورة ميسي من واجهة الكامبنو:

تغير مسار التفاوضات

أعلن برنامج “لابورتيرا”، الذي يبث عبر شبكة “بيفيتي” الكاتالونية، قيام فريق برشلونة بالتدخل في المفاوضات مع ميسي مجددا، من أجل البقاء في الفريق الكتالوني.

وكتبت الصفحة الرسمية للبرنامح عبر تويتر: “أن خيار بقاء ليونيل ميسي مع برشلونة لم يعد مستبعداً تماماً، إذ ينوي النادي تقديم عرض أخير له لإبقاء النجم الأرجنتيني، ويتولى المدير التنفيذي للنادي فيران ريفيتر تلك المهمة”.

وبالرغم من تأكيد البرامج الكتالونية تقديم فريق برشلونة بعرض لميسي، إلا أن الصحف الأسبانية أكدت على عدم تلقي اللاعب أي عرض رسمي من قبل فريق برشلونة.

ومن المقرر أن يسافر ميسي إلى العاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم.

ميسي وباريس سان جيرمان

أعلن ليونيل ميسي رحيله بشكل نهائي عن فريق برشلونة، من خلال المؤتمر الذي عقد أمس الأحد في نادي الكامب نو، وذلك من أجل توديع جماهير الفريق الكتالوني.

وكان من المقرر أن يسافر ميسي إلى العاصمة الفرنسية باريس، بعد المؤتمر مباشرة إلا أنه قرر تأجيله إلى اليوم الإثنين.

تعليق ميسي عن تعاقده مع باريس

علق ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة السابق، على الأنباء التي انتشرت حول تعاقده مع فريق باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويستعرض دوت الخليج تعلسق ميسي حول انضمامه للفريق الفرنسي:

قال ميسي عن أنباء انضمامه لباريس: “لم أوقع حتى الأن لفريق باريس سان جيرمان، ولكنه من الأندية المقترحة والتي قد أنضم إلى صفوفهم خلال الفرة القادمة”.

لمشاهدة فيديو تجمع الجماهي اضغط