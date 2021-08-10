/644734/تعرف-على-مواعيد-عمل-مكتب-توثيق-نادي-جزيرة-الورد-بالمنصورة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بأن يعدل القرار الوزاري رقم 8080 لسنة 2015، المعدل بالقرار رقم 3274 لسنة 2020 ليعمل فرع توثيق نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق طوال أيام الأسبوع.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تعديل مواعيد عمل مكتب توثيق نادي جزيرة الورد بالمنصورة

وفي السياق ذاته تواصل وزارة العدل العمل على تطوير مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بكل المحافظات، لتقديم خدمات مميكنة ومطورة للمواطنين، وافتتحت الوزارة علي مدار الشهور الماضية العديد من مكاتب التوثيق المميكنة.

- إطلاق 11 سيارة توثيق متنقلة

وأطلقت الوزارة خلال الشهور الماضية 11 سيارة توثيق متنقلة بمحافظات الجمهورية، شملت السيارة المتنقلة التي تم إطلاق الخدمة تجريبًا عليها في 20 نوفمبر الماضي الماضي وهي تخدم محافظات القاهرة والجيزة وتعمل يوميًا.

وجاء توزيع السيارات الـ11 على مستوي الجمهورية علي النحو التالي، سيارة بالقاهرة والجيزة تم تشغيلها في 20 نوفمبر 2020، وسيارتين بالقاهرة يتم تشغيلهما في 30 يونيو الجاري، و2 بالجيزة تم تشغيلهما في 26 يونيو، و3 سيارات بمحافظة الإسكندرية 26 يونيو، وسيارة بالأقصر يتم تشغيلها في 30 يونيو وسيارة بسوهاج وأخرى بقنا في نفس التاريخ أيضًا.

- أبرز خدمات الشهر العقاري للمواطنين

استخراج صورة من مشهر.

استخراج شهادة عقارية.

الإستعلام عن موقف طلب.

خدمة استخراج صورة من كتاب دوري. خدمة استخراج صورة من منشور مالي.

خدمة استخراج صورة من منشور فني.

خدمة ترجمة صوره من عقد إلي اللغة الإنجليزية.

خدمة ترجمة صورة من عقد إلي اللغة العربية.

خدمة ترجمة عقد زواج إلى اللغة الإنجليزية.

خدمة ترجمة التصادق على عقد زواج إلي اللغه الإنجليزية.

خدمة ترجمة إشهاد طلاق إلى اللغة الإنجليزية.

خدمة ترجمة صورة من عقد إلي اللغة الفرنسية.

خدمة ترجمة عقد زواج إلي اللغة الفرنسية.

خدمة ترجمة التصادق على عقد زواج إلي اللغة الفرنسية.

خدمة ترجمة إشهاد طلاق إلي اللغة الفرنسية.

خدمة ترجمة رخصة دولى إلي اللغة العربية.

خدمة طلب شهر عقاري - نوع التعامل بيع.