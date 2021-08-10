في عيد ميلادهما الـ«55».. من هما التوأم حسام وابراهيم حسن ؟.. تاريخ حافل وألقاب بالجملة وانجازات غير مسبوقة

/644714/في-عيد-ميلادهما-الـ55-من-هما-التوأم-حسام-وابراهيم-حسن--تاريخ-حافل-وألقاب-بالجملة-وانجازات-غير-مسبوقة

يحتفل التوأم حسام وإبراهيم حسن، لاعبي الكرة المصرية، اليوم بعيد ميلادهما الـ"55" حيث ولد أشهر توأم فى تاريخ الكرة المصرية فى العاشر من أغسطس لعام 1966 بحلوان.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

انضم التوأم إلى ناشئى الأهلى عام 1979 تحت قيادة عمرو أبو المجد، وتم تصعيدهما فى نهاية موسم 1984-1985، للفريق الأول تحت قيادة محمود السايس، وشارك إبراهيم حسن فى مباراة الإسماعيلى بالإسماعيلية فى 5 مايو 1985، ثم شارك حسام فى المباراتين التاليتين أمام الترسانة فى 14 مايو 1985، ثم الزمالك 26 مايو

بعض بطولات حسام وإبراهيم حسن مع الأهلي والزمالك

حصد التوأم مع الأهلي والزمالك، الدورى المصري 14 مرة، بواقع 11 مع الأحمر و3 مع الأبيض، وكأس مصر 5 مرات 4 مع الأهلي ولقب مع الزمالك والسوبر المصري مرتين مع الأبيض.

حسام حسن

فيما حقق الثنائي بطولة أفريقيا الأندية أبطال الدورى مرتين، واحدة مع الأهلي وأخرى مع الزمالك، وكأس الأندية أبطال الكأس 4 مرات مع الأحمر، والسوبر الأفريقي مرة وحيدة، مع الزمالك.

البطولات الدولية لحسام حسن مع منتخب مصر

فاز حسام حسن ببطولة كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات أعوام 1986, 1998, 2006، وكأس العرب عام 1992، ودورة الألعاب الأفريقية 1991، فيما شارك في 170 مباراة دولية وسجل 83 هدفا أهمها هدف تأهل المنتخب المصري لكأس العالم 1990 في مرمى منتخب الجزائر.

البطولات الدولية لـ إبراهيم حسن مع منتخب مصر

وفي المقابل فاز إبراهيم حسن ببطولة كأس الأمم الأفريقية مرتين مرات أعوام 1986, 1998 ، وكأس العرب عام 1992، ودورة الألعاب الأفريقية 1991، كما لعب 125 مباراة دولية.

بعض إنجازات حسام حسن وإبراهيم الفردية

ومن أهم إنجازات حسام حسن الفردية، حيث نال شرف لقب عميد لاعبي العالم 2001، وهداف بطولة كأس الأمم الأفريقية 1998 برصيد 7 أهداف، وهداف بطولة دوري أبطال أفريقيا 2002 مع الزمالك.

وفي المقابل من أهم إنجازات إبراهيم حسن الفردية حيث فاز بجائزة أفضل ظهير أيمن في مصر وأفريقيا في العديد من المناسبات.

تاريخ التوأم مع الاحتراف

وفي موسم 1990–1991 لعب التوأم لفريق باوك اليوناني و1991–1992 لعب الثنائي لنادي نوشاتل زاماكس السويسري.