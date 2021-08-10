القوى العاملة: تعيين 26 شاباً .. والتفتيش على 128 منشأة بشمال سيناء

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 26 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من ضمن 102 شاباً مسجلين من راغبى العمل.

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من محمد سالم عبد المالك مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر يوليو الماضي، أشار فيه إلي أن المديرية قامت باستخراج 11 شهادة قياس مستوى المهارة، و12 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة .

وفى مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 128 منشأة، والقيام بـ 3 حملات تفتيش شامل ، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على منشأة يعمل بها 110 عمال.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية صحياً وإجتماعياً ، قامت المديرية بصرف منحة زواج لعامل بمبلغ 3 آلاف جنيه ، فضلاً عن صرف رعاية صحية لعامل بمبلغ 5 آلاف جنيه .

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 5 منشآت ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.