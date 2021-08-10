العدل: مكتب توثيق نادى جزيرة الورد بالمنصورة يعمل طوال الأسبوع

وشهد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أمس، حفل تكريم شباب أعضاء الجهات والهيئات القضائية الأكثر إنجازًا خلال العام القضائى الحالى، وذلك إيمانًا بنبل الرسالة وترسيخًا لمبادئ العدالة والاجتهاد فى العمل
واستهل الوزير كلمته بالتأكيد أن هذا التكريم يأتى حرصًا من وزارة العدل على تطوير المنظومة القضائية على عدة محاور، منها محور الاهتمام بالعنصر البشرى ويأتى على رأسه سيدات ورجال القضاء بالمعنى الواسع بتعزيز قدراتهم، وصقل مواهبهم، وتشجيعهم على البحث والجد والإنجاز، وإيمانًا منها بأن العدالة الناجزة تقوم بشكل جوهرى على حيوية الشباب وجهدهم الكبير.
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