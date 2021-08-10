العدل: مكتب توثيق نادى جزيرة الورد بالمنصورة يعمل طوال الأسبوع

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بأن يعدل القرار الوزارى رقم 8080 لسنة 2015، المعدل بالقرار رقم 3274 لسنة 2020 ليعمل فرع توثيق نادى جزيرة الورد الرياضى بالمنصورة التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق طوال أيام الأسبوع.





وشهد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أمس، حفل تكريم شباب أعضاء الجهات والهيئات القضائية الأكثر إنجازًا خلال العام القضائى الحالى، وذلك إيمانًا بنبل الرسالة وترسيخًا لمبادئ العدالة والاجتهاد فى العمل

واستهل الوزير كلمته بالتأكيد أن هذا التكريم يأتى حرصًا من وزارة العدل على تطوير المنظومة القضائية على عدة محاور، منها محور الاهتمام بالعنصر البشرى ويأتى على رأسه سيدات ورجال القضاء بالمعنى الواسع بتعزيز قدراتهم، وصقل مواهبهم، وتشجيعهم على البحث والجد والإنجاز، وإيمانًا منها بأن العدالة الناجزة تقوم بشكل جوهرى على حيوية الشباب وجهدهم الكبير.