إنفوجراف.. 6 أسباب لرفض طلبات تركيب العداد الكودى

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جدة - نرمين السيد - وترفض الوزارة تركيب العداد، للمبانى المخالفة لقواعد الطيران المدنى، والمقامة على المناطق الأثرية، وغير المطلية من الخارج.
كما تواصل وزارة الكهرباء، جهودها لتنفيذ خطتها لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمبانى والمنازل العشوائية والمُخالفة لاسترداد الأموال المنهوبة بسبب سرقات التيار الكهربائى التى تُكبد الدولة خسائر بالمليارات سنويًا.
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