صور.. مذكرة تفاهم بين مصر الخير وجامعة الملك سلمان لتنفيذ مجموعة من الأنشطة

جدة - نرمين السيد - شهد توقيع مذكرة التفاهم، وفقا لبيان صحفى، الدكتور أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، ومحمد عبد الرحمن، نائب العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير، والدكتور صابر حسن، رئيس قطاع التعليم والذى قام بتوقيع البروتوكول عن مؤسسة مصر الخير.

وقال الدكتور أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، فى كلمته خلال التوقيع، إن مذكرة التفاهم تعتبر خطوة على طريق التعاون مع مؤسسة "مصر الخير" لتعظيم الفائدة المرجوة لطلاب الجامعة من خلال المنح الطلابية وكذلك خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال الفرص التدريبية والتأهيلية والاستشارية، حيث تمتلك الجامعة الخبرات الأكاديمية والتطبيقية كما تمتلك المؤسسة خبرات عريقة ومتميزة فى العمل الأهلى والمجتمعى.

ومن جانبه قال السيد محمد عبد الرحمن، العضو المنتدب لمؤسسة "مصر الخير"، إن مذكرة التفاهم الموقعة مع جامعة الملك سلمان الدولية تهدف إلى وضع الإطار العام والخطوط العريضة للتعاون بين طرفيها فى تنفيذ العديد من الأنشطة التطوعية للطلاب والمشاركة فى الفعاليات المجتمعية.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم بين "مصر الخير" وجامعة الملك سلمان الدولية شملت مجال المنح الدراسية، إضافة إلى التعاون فى مجال النشر العلمى والأكاديمى للموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون فى مجال القروض التعليمية.

وأوضح نائب العضو المنتدب لـ"مصر الخير" أن المذكرة تضمنت التعاون بين الجانبين فى إعداد وتنظيم وتنفيذ "لقاءات- اجتماعات – ورش عمل" ، والتعاون فى مجالات الدعاية والإعلان فيما يخص مجالات التعاون المشترك.

وقد نصت مذكرة التفاهم أيضا بأن تقوم مؤسسة "مصر الخير" بإتاحة الفرصة لطالب الجامعة للمشاركة فى الأعمال التطوعية وأعمال الخدمات المجتمعية التى تنفذها مؤسسة "مصر الخير" طوال العام، مع منح الطالب شهادة تفيد عدد ساعات التطوع للاستفادة منها عند التقديم للمنح الدراسية أو ما شابه، مع تنفيذ مبادرات تطوعية جديدة لتشجيع الطالب على التطوع بما يتناسب مع أنشطة برامج مؤسسة "مصر الخير" وأيضا التعاون فى تدريب الشباب من أجل التشغيل خاصة تدريب الشباب فى مجالات الزراعة الصحراوية، والصناعات التكنولوجية، السياحة والضيافة والفنون والتصميم.

ولفت عبد الرحمن، إلى أن جامعة الملك سلمان الدولية ستقوم بتقديم خصم قد يصل إلى 20 % من المصروفات على المقررات الدراسية التى يوافق عليها مجلس أمناء الجامعة على أن لا يقل عدد الطلبة فى البرنامج عن 20 طالب وطالبة وهذه البرامج هى "الزراعة الصحراوية، الصناعات التكنولوجية، السياحة والضيافة، الفنون والتصميم، العلوم الإدارية والأعمال، والطب البيطرى، والتمريض، والصيدلة مع إضافة أى مجالات أخرى تستجد".

ومن جانبه قال الدكتور صابر حسن، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة "مصر الخير"، إن التعاون بين المؤسسة والجامعة يعد أوسع نطاق فى ما يشمله من أنشطة وفعاليات من بروتوكولات "مصر الخير" مع مختلف الجامعات المصرية، حيث يحظى هذا التعاون بأهمية كبيرة نظرا لما تمثله جامعة الملك سلمان من أهمية، وبخاصة أن الجامعة تتواجد قى ثلاث مدن كبرى لمحافظ جنوب سيناء هى الطور ورأس سدر وشرم الشيخ بالإضافة إلى أن محافظة سيناء من أكثر المحافظات التى توليها الدولة اهتمام خاص من خلال برامج خاصة بتنمية سكانها وتقديم ما يلزمهم من خدمات تعليمية وصحية واجتماعية.

وأضاف حسن أن هذه المذكرة تأتى انعكاساً للتعاون المستمر بين المؤسسة والجامعات المصرية لتنفيذ برنامج طموح لخدمة المجتمع فى جميع المجالات سواء المتعلقة بالعملية التعليمية والبحث العلمى والابتكار أو الصحة، وهو تعظيم للقدرات المحلية فى خدمة المجتمع بمختلف فئاته.

وأشار إلى أن التعاون بين الجانبين يتيح تقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين والنابهين من أبناء مصر من خريجى المرحلة الثانوية، ليشجعهم على المزيد من التفوق ولإعداد جيل من الشباب القادر على خدمة مجتمعة، كما يمثل دعم لأسر الطلاب لمساعدتهم فى تحمل نفقات العملية التعليمية.

وأوضح حسن أن مؤسسة "مصر الخير" وقعت العديد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية العريقة فى مصر مثل: مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا – جامعة الجلالة - جامعة بدر و الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية – الجامعة اليابانية - جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا – مجموعة المعاهد الكندية CIC وانه يجرى الإعداد لعدد أخر من برتوكولات التعاون مع العديد من الجامعات الأخرى بهدف تفعيل دور الجامعات فى خدمة المجتمع، وتعظيم الاستفادة التى تعود على قطاعات المجتمع من تعاون مؤسسة مصر الخير بما تملكه من خبرات وبرامج عديدة ومتنوعة تخدم مختلف الفئات مع جامعات مصر المختلفة فى كافة ربوع مصر لتمثل أسمى صور التكامل بين قطاعات المجتمع للاستفادة من قدرات أبناءه.

وعقب توقيع مذكرة التفاهم، قام الدكتور أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، بعمل جولة تفقدية لممثلى "مصر الخير" للتعرف على أنشطة الجامعة والخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للطلاب.