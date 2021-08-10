للمرة الثانية..منى زكي تخوض السباق الرمضاني 2022 بجانب المنتج محمد السعدي

/644733/للمرة-الثانيةمنى-زكي-تخوض-السباق-الرمضاني-2022-بجانب-المنتج-محمد-السعدي

شهدت الفنانة منى زكي تألق ملحوظ من خلال مسلسلها الرمضاني «لعبة نيوتن» الذي استطاع أن يثبت نجاحة في ساحة المعركة الدرامية في العام الماضي، وحصلت زكي من خلاله على العديد من الإشادات بسبب أدئها المميز والفريد والأقرب للواقع.

دوت الخليج يكشف مشاركة منى زكي في الموسم الرمضاني 2022

وتعيد منى زكي تعاونها مرة أخرى مع المنتج محمد السعدي صاحب الفضل الأساسي في نجاح «لعبة نيوتن»، وذلك من خلال تقديم عمل درامي جديد تنافس به في حلبه الصراع الرمضاني لعام 2022، ويجرى حاليًا التعاقد اختيار السيناريو الذي ستقدمه في العمل الجديد.

محمد هنيدي ومنى زكي يجددان التعاون بينهما بعد 23 عامًا بفيلم الجواهرجي

وتعاون الثنائي محمد هنيدي ومنى زكي منذ 23 عامًا، على فيلم جديد بعنوان «الجواهرجي» الذي من المقرر البدء في تصويره خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتهاء المخرج إسلام خيري من معينة أماكن التصوير، بالإضافة إلى انتهاء الجهة المنتجة لإبرام التعاقدات مع الفنانين المرشحين للمشاركة في بطولة العمل، بجانب هنيدي ومنى زكي وريم مصطفى وآسر ياسين وعارفة عبد الرسول وأحمد السعدني، وهو من تأليف عمر طاهر.

تدور أحداث فيلم «الجواهرجي» في إطار كوميدي، والعمل من بطولة محمد هنيدي، منى زكي، آسر ياسين، أحمد حلاوة و ريم مصطفى، إنتاج وليد صبري وإخراج إسلام خيري.

أدوار أبطال فيلم الجوهرجي

وانضمت الفنانة عارفة عبدالرسول مؤخرا الى فيلم الجوهرجي بدور خادمة بشكل كومدي اذ تبدأ التحضيرات للتصوير خلال الفترة المقبلة من خلال اجراء البروفات اللازمة، بينما تجسد منى زكي دور زوجة محمد هنيدي التي تحدث بينهم العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية، أما عن اسر ياسين فيقد شخصية طبطي نفسي .

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة منى زكي مسلسل "لعبة نيوتن" التي شاركت به في السباق الرمضاني لهذا العام، وشارك فى بطولته كل من الفنان محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.