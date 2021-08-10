جيهان البيومي لـ دوت الخليج: عودة السياحة الروسية تؤكد جهود الدولة في النهوض بالقطاع«فيديو»

/644732/جيهان-البيومي-لـ-تحيا-مصر-عودة-السياحة-الروسية-تؤكد-جهود-الدولة-في-النهوض-بالقطاعفيديو

قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن استئناف روسيا حركتها الجوية مرة أخرى لمصر وعمل أول رحلة لمدينة الغردقة والتى تقل 300 راكب روسى قادمة من موسكو، أمس الاثنين بعد توقف دام ل6 سنوات، جاء نتيجة انعكاس واضح للجهود التي قامت بها الدولة المصرية للنهوض بالقطاع بشكل كبير.

دوت الخليج

عودة السياحة الروسية لمصر

جاء ذلك خلال تصريحاتها لموقع دوت الخليج، مضيفة ان السياحة الروسية تمثل نسبة غير قليلة بالمرة من إجمالى عدد سياح مصر، حيث كانت تمثل نسبة تفوق 30%، وبالتالي عودتها تمثل إضافة قوية للقطاع السياحي ولجميع العاملين به.

واشارت البيومي إلى ان عودة الرحلات السياحية من روسيا ستساهم في جذب السياحة من عدد من الأسواق الأخرى لاستئناف حركة السياحة إلى مصر، مقدمة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية على كل ما قدموه من جهود في الحفاظ على نهضة هذا القطاع.

هذا واستقبل مطار الغردقة الدولى صباح امس أولى الرحلات الجوية للشركة الوطنية مصر للطيران قادمة من العاصمة الروسية موسكو رحلة رقم MS724 من طراز إيرباص 300-A330 وعلى متنها 300 سائح روسي إيذانا ببدء مرحلة جديدة لعودة السياحة الروسية الى مدينتى الغردقة وشرم الشيخ.