/644731/بعد-قليل--إعادة-محاكمة-3-متهمين-في-قضية-أحداث-مجلس-الوزراء

تشهد الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة 3 متهمين فى قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إعادة محاكمة 3 متهمين في قضية أحداث العنف

ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

عاقبت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين شريف عفت مصطفى، وأحمد عبد الحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج، اليوم الإثنين، عامل بالإعدام شنقًا لقيامه بقتل ابن شقيقته المعاق واتهام أسرته بقتله.

تفاصيل الجريمة

تعود تفاصيل الجريمة، عندما تلقى مدير أمن قنا اللواء محمد أبو المجد، إخطارا بالعثور على جثة معاق ذهنيًا، يدعى «يوسف أ» ملقاة فى أرض زراعية بقرية دندره، وأتضح من المعاينة الأولى للعميد عاطف أبو الوفا، رئيس فرع الأمن العام بقنا أن مرتكب الجريمة «احمد. ط»، خال المجنى عليه، حيث استدرج ابن اخته لـ أرض زراعية و طعنه سلاح أبيض «سكين» و قتله ثم اتهم جيرانه بارتكاب الجريمة بسبب مشاكل قديمة بينهم .

اعتراف المتهم

واعترف المتهم ،امام جهات التحقيق، بارتكاب الجريمة، واتهم جيرانه بقتله لينتقم منهم ، وقضت المحكمة بإعدامه.

انتحار فتاة ببولاق الدكرور

في سياق اخر تخلصت فتاة من حياتها بعد إلقاء نفسها من الدور الرابع ببولاق الدكرور لمرورها بأزمة نفسية، وكشفت التحريات الأولية التي أجراها رجال مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن، أن الفتاة كانت تعاني من أزمة نفسية مؤخرا بسبب خلافات عائلية.