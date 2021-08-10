/644730/فيفا-يهنئ-حسام-حسن-بعيد-ميلاده-فى-خطاب-رسمى-صور

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر حساب فيفا على "تويتر" صور حسام حسن بقميص الفراعنة، وهنأه قائلا: "عدد قليل جداً من اللاعبين بلغوا 55 عاماً وتفاخروا بأهداف دولية أكثر من أعياد الميلاد. اليوم أسطورة مصر حسام حسن نجم الحفلة يعود الكثير من السعادة لواحد من أفضل لاعبى أفريقيا على الإطلاق".

حسام حسن

فيما حقق الثنائي بطولة أفريقيا الأندية أبطال الدورى مرتين، واحدة مع الأهلي وأخرى مع الزمالك، وكأس الأندية أبطال الكأس 4 مرات مع الأحمر، والسوبر الأفريقي مرة وحيدة، مع الزمالك.

البطولات الدولية لحسام حسن مع منتخب مصر

فاز حسام حسن ببطولة كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات أعوام 1986, 1998, 2006، وكأس العرب عام 1992، ودورة الألعاب الأفريقية 1991، فيما شارك في 170 مباراة دولية وسجل 83 هدفا أهمها هدف تأهل المنتخب المصري لكأس العالم 1990 في مرمى منتخب الجزائر.

يحل الزمالك ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد السكندري بملعب الإسكندرية الدولي، تقام بينهما لحساب الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وسبق أن التقى الفريقان من قبل في 121 مباراة بمسابقة الدوري الممتاز، حقق الزمالك الفوز في 77 مباراة، في حين فاز الاتحاد في 13 لقاء، وتعادل الفريقان في 31 مباراة.

وأحرز أبناء ميت عقبة 208 أهداف في مرمى زعيم الثغر.. بينما تلقت شباك الزمالك 77 هدفاً من الفريق السكندري.

ويعتلي جمال عبد الحميد قائمة هدافي المواجهات بين الفريقين، بـ7 أهداف بالتساوي مع محمد دياب العطار لاعب الاتحاد، بنفس الرصيد من الأهداف.

ويحتل الفريق الأبيض وصافة ترتيب جدول الدوري بفارق الأهداف برصيد 64 نقطة، في حين يحتل الفريق السكندري المركز الخامس برصيد 41 نقطة. وكان الزمالك قد اختتم تدريباته اليوم الاثنين على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب استعدادا للمباراة المرتقبة أمام الاتحاد السكندري.

ويخرج الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الإسماعيلية، يوم 14 أغسطس، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الـ31 تشهد مواجهة بين الزمالك ووادي دجلة، يوم 17 أغسطس، باستاد القاهرة، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.وفي الجولة الـ32، يواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم 20 أغسطس، باستاد السويس الجديد، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الـ33 يواجه فيها الزمالك الإنتاج الحربي، أحد يومي 23 أو 24 أغسطس باستاد القاهرة.

ويختتم الزمالك مبارياته بالجولة الـ34 عندما يواجه البنك الأهلي، أحد يومي 26 أو 27 أغسطس، باستاد بتروسبورت.

يذكر أن جميع مباريات الدوري المصري تبث عبر قنوات "أون تايم سبورتس" التي تمتلك حقوق بث المسابقة بشكل حصري.